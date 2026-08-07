Când ai poftă de ceva dulce, dar nu vrei să petreci ore întregi în bucătărie, o prăjitură cu iaurt este alegerea ideală. Acest desert clasic se remarcă prin textura extrem de fină, aerată și prin modul extrem de simplu de preparare. Nu ai nevoie de ingrediente sofisticate sau de tehnici avansate de patiserie pentru a obține un rezultat spectaculos, apreciat de întreaga familie.

Pentru a pregăti această prăjitură aromată, ai nevoie de ingrediente pe care cel mai probabil le ai deja în frigider și în cămară. Se poate folosi chiar paharul de iaurt ca măsură universală, ceea ce face rețeta și mai ușor de urmat.

Ai nevoie de un pahar de iaurt grecesc sau iaurt fin cu conținut mediu de grăsime, două pahare de zahăr tos, trei pahare de făină albă de grâu, un pahar de ulei vegetal de floarea soarelui, trei ouă proaspete la temperatura camerei, un plic de praf de copt, un praf de sare și esență de vanilie sau coajă rasă de lămâie pentru un plus de prospețime.

Procesul de preparare începe prin preîncălzirea cuptorului la o temperatură de o sută optzeci de grade Celsius și prin pregătirea unei tăvi rotunde sau dreptunghiulare, tapetată cu hârtie de copt.

Într-un bol încăpător, se bat ouăle întregi împreună cu zahărul și praful de sare până când compoziția își dublează volumul și capătă o culoare deschisă. Peste această spumă se adaugă treptat iaurtul și uleiul, amestecând ușor cu un tel sau cu o spatulă.

Făina se cerne împreună cu praful de copt pentru a asigura o structură aerată aluatului. Aceasta se încorporează treptat în amestecul lichid, folosind mișcări ușoare de jos în sus. La final, se adaugă aroma preferată, fie că este vorba despre vanilie sau coajă de citrice.

Compoziția se toarnă în tava pregătită și se introduce în cuptor pentru aproximativ treizeci și cinci de minute. Prăjitura este gata atunci când trece testul cu scobitoarea, iar suprafața devine rumenă.

Lăsați prăjitura să se răcească complet înainte de a o felia. Puteți presăra deasupra puțin zahăr pudră sau o puteți servi alături de fructe proaspete de pădure, precum zmeura sau afinele. Pentru o notă festivă, o cupă de înghețată de vanilie lângă felia caldă va transforma acest desert simplu într-o adevărată răsfăț culinar.