Ardeii copți la borcan se numără printre cele mai apreciate conserve pregătite pentru sezonul rece. Aroma lor intensă și gustul ușor dulce îi transformă într-o garnitură perfectă pentru fripturi, tocănițe sau preparate de post. Rețeta cu usturoi este ușor de pregătit și nu necesită ingrediente complicate.

Pentru aproximativ 4 borcane de 720 ml aveți nevoie de:

5 kg de ardei kapia sau gogoșari

8-10 căței de usturoi

500 ml apă

250 ml oțet de 9%

100 ml ulei

2 linguri de zahăr

1 lingură și jumătate de sare grunjoasă pentru murături

boabe de piper (opțional)

frunze de dafin (opțional)

Spălați bine ardeii și coaceți-i pe grătar, pe tablă sau în cuptor, până când coaja se înnegrește uniform.

După coacere, puneți-i într-un vas acoperit sau într-o pungă alimentară timp de 15-20 de minute. Aburul format va ajuta la îndepărtarea cojii.

Curățați ardeii de coajă, cotor și semințe, având grijă să păstrați cât mai mult din sucul lăsat de aceștia.

Într-o cratiță puneți apa, oțetul, uleiul, sarea și zahărul. Fierbeți marinada timp de 3-4 minute, până când ingredientele se dizolvă complet.

La final, adăugați usturoiul tăiat felii sau zdrobit ușor și, dacă doriți, câteva boabe de piper și frunze de dafin.

Așezați ardeii în borcane sterilizate, fără să îi presați excesiv. Turnați marinada fierbinte peste ei, astfel încât să fie acoperiți complet. Închideți borcanele cu capace curate și strânse bine.

Așezați un prosop pe fundul unei oale, puneți borcanele și turnați apă până aproape de capac. Din momentul în care apa începe să fiarbă, sterilizați borcanele timp de 20-25 de minute.

Scoateți-le cu grijă, întoarceți-le cu capacul în jos pentru câteva minute, apoi acoperiți-le cu o pătură și lăsați-le să se răcească lent până a doua zi.

Depozitate într-un loc răcoros și ferit de lumină, borcanele cu ardei copți și usturoi se păstrează foarte bine timp de mai multe luni și își mențin aroma și textura.