Criza apei din Republica Moldova. Experții cer măsuri pentru Nistru și Prut

Nivelul apei din lacul de acumulare Costești–Stânca din Republica Moldova a scăzut cu 1,28 metri într-o singură lună, iar debitul evacuat în râul Prut a fost redus la 14 metri cubi pe secundă, pentru păstrarea rezervei de apă.

Situația se înscrie într-un context de secetă severă în Republica Moldova, în condițiile în care autoritățile au raportat în ultimele săptămâni cote negative istorice ale Nistrului și au instituit stare de urgență în domeniul hidrologic.

Expertul în ecologie Vladimir Garaba pune situația pe seama lipsei precipitațiilor din nordul Republicii Moldova și din regiunile ucrainene ale Carpaților, de unde provin Nistrul și Prutul. Potrivit acestuia, deficitul de precipitații a început încă din primăvară și s-a accentuat în timpul verii.

Garaba consideră că, pe termen scurt, autoritățile trebuie să negocieze cu Ucraina în privința gestionării resurselor de apă ale Nistrului. Pe termen mediu, el propune evaluarea situației râurilor mici, verificarea iazurilor construite fără autorizație și refacerea cursurilor de apă. Expertul critică, de asemenea, adâncirea albiilor și construirea canalelor în luncile râurilor, despre care spune că favorizează pierderile de apă.

Elena Culighin, președinta Centrului Național de Mediu, susține că prioritatea trebuie să fie asigurarea populației cu apă potabilă, fără afectarea debitelor necesare ecosistemelor. Printre măsurile propuse se numără modernizarea infrastructurii, reducerea pierderilor, monitorizarea hidrologică, folosirea mai eficientă a apei în agricultură și industrie, colectarea apei pluviale și reutilizarea apelor uzate epurate, acolo unde este sigur.

Culighin pledează și pentru restaurarea zonelor umede și a luncilor, protejarea vegetației riverane și împădurirea bazinelor hidrografice.

Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, afirmă că schimbările climatice au redus cantitatea de apă care ajunge din Carpați în Nistru și Prut. El spune că, în prezent, în bazinul de la Novodnestrovsk ajung între 15 și 18 metri cubi pe secundă, față de aproximativ 100 de metri cubi pe secundă considerați tradiționali pentru Nistru în zona Naslavcea.

Reniță cere un program regional de împădurire și protejare a zonelor umede, dar subliniază și responsabilitatea cetățenilor pentru protejarea râurilor și prevenirea poluării.