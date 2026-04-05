Râul Nistru, monitorizat atent. Autoritățile se pregătesc pentru un nou val de poluare petrolieră

Republica Moldova. Creșterea nivelului apei în râul Nistru poate aduce la suprafață reziduurile petroliere acumulate pe maluri și în zonele cu vegetație, amenințând aprovizionarea cu apă a localităților din nordul și centrul Republicii Moldova. Autoritățile acționează în regim de urgență pentru a preveni contaminarea și pentru a menține calitatea apei, iar ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a prezentat detaliile intervenției și măsurile adoptate.

Ministrul Hajder a explicat că, în timpul vizitei sale în Ucraina, s-a asigurat că sursa principală de poluare a fost stopată.

„În Ucraina am făcut o inventariere complexă, care a confirmat că sursa de poluare este stopată. Este foarte important să fim pregătiți pentru orice scenarii, deoarece râul Nistru aprovizionează peste 80% din locuitorii Republicii Moldova și peste 98% din locuitorii municipiului Chișinău. Chiar dacă sursa a fost stopată, încă continuă să vină pete de produse petroliere care s-au depozitat pe maluri sau în vegetație, având în vedere că apa este curgătoare și fluctuează nivelul râului. Astfel, odată ce debitul crește sau scade, apar cantități de substanțe care vin la suprafața apei și trebuie să fim pregătiți să le extragem pentru a menține calitatea apei”, a declarat ministrul.

Analizele de laborator au identificat în apa râului compuși sau derivați din produse petroliere, însă nu au fost depistate metale grele, ceea ce este o veste bună.

„Au fost efectuate peste 160 de probe atât în Republica Moldova, cât și în România. Vom solicita și alte expertize internaționale pentru a înțelege impactul pe termen mediu și lung. Inițial, partea ucraineană raporta o tonă și jumătate de substanțe petroliere, dar constatările noastre arată că volumul real a fost mai mare. Partea ucraineană are o comisie care analizează circumstanțele cazului și va transmite informațiile autorităților moldovenești”, a adăugat Gheorghe Hajder.

Ministrul a subliniat că prejudiciile provocate poluării sunt estimate la miliarde de lei și includ atât pierderi materiale, cât și efecte asupra mediului, solului, apei și faunei piscicole.

Pentru a preveni orice risc suplimentar, autoritățile au elaborat o strategie de intervenție care include achiziții de echipamente, rezerve de materiale absorbante și suport prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Ministrul Hajder a prezentat într-un filmuleț un experiment vizual care arată cum petele de petrol pot reapărea la suprafața apei din cauza fluctuațiilor nivelului râului. Analizele recente pentru Cosăuți și Ocnița confirmă că parametrii apei rămân în limite sigure.â

„În momentul când crește nivelul și scade, se spală malurile și toate aceste produse merg pe cursul râului, pe care suntem pregătiți să le prindem în aval”, a menționat oficialul.

Un grant în valoare de 7.9 milioane de euro va fi alocat pentru refacerea ecosistemelor din bazinul Nistrului, în urma crizei de poluare care a afectat fluviul. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că fondurile vor fi utilizate pentru proiecte menite să îmbunătățească capacitatea naturală de filtrare a apei și să reducă impactul asupra mediului.

Hajder a precizat că fondurile sunt oferite de parteneri internaționali, inclusiv prin intermediul Fondului Global de Mediu, iar în perioada următoare va fi creată echipa responsabilă de implementarea proiectelor.

Poluarea inițială a avut loc în noaptea de 6 spre 7 martie, în urma atacului rus asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean din Ucraina, când exploziile au provocat deversări de uleiuri tehnice și produse petroliere în apă. Recent, un nou val de pete a fost depistat în zona podului de la Unguri, raionul Ocnița, ca urmare a creșterii nivelului apei.

Autoritățile au dispus consolidarea și extinderea barajelor antipoluare, instalarea de noi puncte de retenție, suplimentarea materialelor absorbante, monitorizarea cu drone a zonei de frontieră și prelevarea probelor de două ori pe zi. Republica Moldova dispune în prezent de 22 de filtre absorbante funcționale, iar stațiile de captare sunt protejate cu câte patru filtre fiecare.

Intervențiile sunt coordonate cu autoritățile ucrainene, care au început deja acțiuni pe segmentul lor al râului. În zona Otaci nu au fost identificate pete de poluare, iar autoritățile moldovene au exclus instituirea unei stări de alertă sau restricții privind folosirea apei, acționând însă în regim de maximă mobilizare pentru 24–72 de ore. Ministrul Hajder a reiterat că fiecare oră contează pentru a preveni poluarea localităților centrale și pentru a menține calitatea apei.