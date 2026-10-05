Salata de murături asortate este una dintre conservele care nu lipsesc din multe gospodării în sezonul rece. Combinația de gogoșari, morcovi și conopidă oferă un amestec de gusturi și texturi, fiind potrivită atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru cele festive. Legumele își păstrează o parte din textura crocantă, iar marinada dulce-acrișoară le oferă o aromă deosebită. Pentru un rezultat reușit, este important ca legumele să fie proaspete, iar borcanele să fie bine spălate și sterilizate.

Cantitățile sunt potrivite pentru aproximativ 5-6 borcane de 800 ml, în funcție de cât de compact sunt așezate legumele.

1 kg de gogoșari

1 kg de conopidă

500 g de morcovi

500 g de castraveți mici (opțional)

1-2 rădăcini de hrean

4-5 căței de usturoi

câteva crenguțe de mărar uscat

2 linguri de boabe de muștar

1 lingură de boabe de piper

3-4 foi de dafin

1 litru de oțet alimentar cu aciditate de 5%

1 litru de apă

2 linguri de sare neiodată pentru murături

200 g de zahăr

Mai întâi, legumele se spală bine sub jet de apă. Gogoșarii se curăță de cotoare și semințe, apoi se taie în fâșii potrivite. Conopida se desface în buchețele mici, iar morcovii se curăță și se taie rondele sau bastonașe. Dacă se folosesc castraveți, aceștia se spală și se lasă întregi, dacă sunt mici.

Borcanele se spală temeinic și se sterilizează înainte de utilizare. Pe fundul fiecăruia se așază câteva felii de hrean, usturoi, boabe de muștar, piper, foi de dafin și mărar uscat. Legumele se distribuie apoi în borcane, alternând gogoșarii, conopida și morcovii, astfel încât să fie bine aranjate, fără a fi presate excesiv.

Într-o oală încăpătoare se pun apa, oțetul, sarea și zahărul. Amestecul se încălzește până când sarea și zahărul se dizolvă complet, apoi se toarnă fierbinte peste legumele din borcane, astfel încât acestea să fie acoperite.

Borcanele se închid cu capace curate, potrivite pentru conservare. Pentru păstrarea în cămară, este important să fie urmată o procedură de conservare verificată, inclusiv timpul de procesare termică recomandat pentru dimensiunea borcanelor și tipul rețetei. În lipsa unei astfel de procesări, salata trebuie păstrată la frigider și nu la temperatura camerei.

Pentru ca aromele să se combine, salata are nevoie de timp de marinare. Dacă este păstrată la frigider, este recomandat să fie lăsată cel puțin câteva zile înainte de consum, pentru ca legumele să absoarbă gustul condimentelor.

Borcanele trebuie verificate înainte de servire. Dacă apar semne de alterare, precum capac umflat, scurgeri, mucegai sau miros neobișnuit, conținutul trebuie aruncat fără a fi gustat.

Salata de murături asortate poate fi servită alături de fripturi, cartofi copți, tocănițe sau alte preparate tradiționale. Gogoșarii, morcovii și conopida oferă o combinație echilibrată de texturi, iar marinada dulce-acrișoară completează gustul meselor din sezonul rece.