Gogonelele murate sunt nelipsite de pe mesele românilor în sezonul rece, însă pregătirea lor poate veni cu surprize neplăcute. Una dintre cele mai frecvente probleme apare atunci când roșiile verzi își pierd fermitatea, devin moi și ajung să se zdrobească atunci când sunt scoase din borcan. De cele mai multe ori, gogonelele se înmoaie din cauza căldurii, a saramurii pregătite greșit sau a legumelor care nu au fost potrivite pentru murat.

Există însă câteva trucuri simple care ajută la păstrarea murăturilor tari și crocante pentru mai multe luni. Iată cum trebuie să procedezi dacă pui gogonele la murat.

Unul dintre principalele motive pentru care gogonelele se înmoaie este temperatura la care sunt ținute borcanele. Dacă acestea stau într-un loc prea cald, fermentația poate avea loc prea repede, iar textura legumelor se poate deteriora.

În primele zile, murăturile au nevoie de o temperatură moderată, pentru ca procesul de fermentare să se desfășoare corespunzător. Ulterior, borcanele trebuie mutate într-un spațiu răcoros, ferit de lumina directă a soarelui.

Pivnița, cămara rece sau un spațiu în care temperatura rămâne relativ constantă sunt variante potrivite pentru depozitare. Schimbările mari de temperatură trebuie evitate.

Saramura are un rol esențial atât în conservarea gogonelelor, cât și în menținerea fermității acestora. Dacă se folosește prea puțină sare, fermentația poate fi dezechilibrată, iar legumele se pot înmuia.

Pentru o saramură potrivită, se poate folosi aproximativ 30 de grame de sare grunjoasă neiodată, specială pentru murături, la un litru de apă. Este important ca proporțiile să fie respectate și să nu fie reduse cantitățile de sare după preferințe.

Sarea trebuie dizolvată complet înainte de turnarea lichidului peste legume. De asemenea, este recomandat să fie evitată sarea cu adaosuri sau cea destinată consumului obișnuit, dacă rețeta cere sare specială pentru murături.

Calitatea legumelor contează foarte mult. Gogonelele prea coapte, lovite, crăpate sau care prezintă zone moi nu sunt potrivite pentru murat.

Cele mai bune rezultate se obțin folosind roșii verzi, ferme, cu coaja întreagă și fără urme de deteriorare. Este bine ca acestea să aibă dimensiuni apropiate, pentru ca procesul de fermentare să se desfășoare cât mai uniform.

Înainte de a fi puse în borcane, gogonelele trebuie spălate foarte bine, iar recipientele trebuie curățate și igienizate corespunzător. Orice impuritate poate afecta calitatea murăturilor.

Un truc folosit de gospodine de generații întregi este adăugarea hreanului în borcanele cu murături. Acesta oferă aromă și conține substanțe care pot contribui la menținerea calității legumelor.

Și frunzele de vișin, stejar sau viță-de-vie pot fi folosite în saramură. Acestea conțin taninuri, substanțe care pot ajuta la păstrarea fermității gogonelelor.

Hreanul poate fi tăiat în fâșii și așezat printre legume, iar frunzele bine spălate pot fi puse la baza borcanului și deasupra gogonelelor.

Un alt truc este folosirea boabelor de muștar, care sunt apreciate pentru aroma pe care o oferă murăturilor. Totuși, acestea nu înlocuiesc sarea și respectarea condițiilor corecte de fermentare.

O altă greșeală frecventă este lăsarea unor legume deasupra lichidului. Gogonelele trebuie să rămână complet acoperite de saramură pe toată perioada fermentării și depozitării.

Contactul cu aerul poate favoriza apariția mucegaiului și deteriorarea legumelor. Pentru a evita această situație, se poate folosi o greutate alimentară curată, care să mențină gogonelele sub nivelul lichidului.

Borcanele trebuie verificate periodic, iar dacă nivelul saramurii scade, acesta trebuie completat cu lichid pregătit în aceeași proporție de sare.

Nu orice modificare a aspectului murăturilor înseamnă că acestea s-au stricat. Saramura poate deveni tulbure în timpul fermentației, iar apariția bulelor de gaz este un fenomen obișnuit.

În schimb, gogonelele care devin foarte moi, alunecoase sau prezintă mucegai trebuie tratate cu atenție. Un miros neplăcut, puternic, diferit de aroma acrișoară specifică murăturilor, poate indica alterarea produsului.

Dacă apar mucegai, textură vâscoasă sau alte semne evidente de deteriorare, murăturile nu trebuie gustate pentru verificare și nici consumate.

Respectarea proporției de sare, alegerea gogonelelor sănătoase, folosirea hreanului și păstrarea borcanelor la o temperatură potrivită sunt câteva dintre măsurile care ajută la obținerea unor murături tari și crocante pe tot parcursul iernii.