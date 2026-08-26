Gogonelele în saramură sunt nelipsite din multe cămările românilor în perioada în care începe sezonul murăturilor. Se pregătesc simplu, cu câteva ingrediente de bază, iar dacă sunt puse corect în borcane și păstrate într-un loc răcoros, pot fi savurate pe tot parcursul iernii. Pentru ca gogonelele să rămână tari și să capete un gust plăcut, legumele trebuie să fie proaspete, fără lovituri sau zone deteriorate.

Pentru aproximativ 3 borcane de 1,7 litri sunt necesare:

2,5-3 kg de gogonele;

2 litri de apă;

60 g de sare neiodată pentru murături;

1-2 de hrean;

4-5 căței de usturoi;

2-3 crenguțe de mărar uscat;

2-3 frunze de dafin;

1 linguriță de boabe de piper;

1 linguriță de boabe de muștar;

câteva frunze de țelină;

opțional, 1-2 ardei iuți.

Cantitatea de saramură poate varia în funcție de dimensiunea gogonelelor și de cât de bine sunt așezate în borcane.

Mai întâi, gogonelele se spală foarte bine sub jet de apă rece și se verifică atent. Legumele moi, lovite sau deteriorate trebuie îndepărtate, deoarece pot afecta calitatea murăturilor.

Borcanele și capacele se spală și se sterilizează înainte de folosire. Pentru o conservare sigură, recipientele trebuie să fie curate și în stare bună.

Hreanul se curăță și se taie în bucăți potrivite. Usturoiul se curăță, iar mărarul și frunzele de țelină se spală.

Pe fundul fiecărui borcan se pun câteva bucăți de hrean, puțin mărar, frunze de țelină, usturoi, boabe de piper, boabe de muștar și o frunză de dafin.

Gogonelele se așază apoi cât mai compact, fără să fie presate sau zdrobite. Printre ele se pot introduce bucăți de hrean, usturoi și, dacă se dorește, ardei iute.

Deasupra se adaugă câteva frunze de țelină și mărar, astfel încât legumele să fie bine aromatizate.

Pentru saramură se folosesc 30 de grame de sare neiodată la fiecare litru de apă. Într-o cratiță se pune apa, se adaugă sarea și amestecul se încălzește până când sarea se dizolvă complet.

Saramura fierbinte se toarnă cu grijă peste gogonelele așezate în borcane. Este important ca lichidul să acopere complet legumele.

Dacă este nevoie, se completează cu saramură până aproape de gura borcanului. Borcanele se închid apoi cu capace curate și se lasă să se răcească.

Borcanele se păstrează într-un loc răcoros, ferit de lumina directă a soarelui. În primele zile, procesul de fermentare poate face saramura ușor tulbure.