August Hanning a fost șef al agenției de informații externe BND din Germania, între 1998 și 2005. Potrivit presei germane, el este anchetat pentru presupusa transmitere de secrete de stat și activitate de agent, potrivit Deutsche Welle.

Poliția l-a arestat pe fostul șef al agenției de informații externe BND din Germania, August Hanning, sub suspiciunea de spionaj, a anunțat marți procuratura federală.

Hanning a fost șef al agenției din decembrie 1998 până în noiembrie 2005, înainte de a se muta la Ministerul Federal de Interne, unde a lucrat ca secretar de stat până în noiembrie 2009.

Potrivit unui comunicat al procuraturii, acesta se confruntă cu acuzații precum spionaj, divulgare de secrete de stat, tentativă de trădare și muncă în calitate de agent al serviciilor secrete.

Comunicatul a adăugat că un fost angajat de rang înalt al BND a fost, de asemenea, arestat sub suspiciunea că i-ar fi furnizat lui Hanning sute de documente clasificate în schimbul unei plăți.

Redactorul-șef politic al DW, Michaela Küfner, relatând în urma unei conferințe de presă guvernamentale despre arestare, a descris cazul drept „cel mai mare scandal de spionaj al secolului din Germania, desfășurat în timp real”.

Poliția l-a arestat pe Hanning marți dimineață la domiciliul său din Nordwalde, lângă orașul Münster din vestul Germaniei, conform informațiilor furnizate de WDR, NDR și Süddeutsche Zeitung.

Presupusul complice al lui Hanning, identificat doar ca Manfred D., în conformitate cu legile germane privind confidențialitatea, a fost reținut în Bavaria.

Autoritățile au efectuat percheziții la proprietățile ambilor suspecți, precum și la Berlin, a declarat procurorul.

În timpul mandatului lui Hanning ca șef al spionajului, D. a fost șef de cabinet al acestuia. Ulterior, a lucrat și sub conducerea lui Hanning la Ministerul de Interne până în 2009.

Acesta se confruntă cu acuzații de „complicitate la tentativă de trădare și spionaj împotriva statului”.

Parchetul a declarat că se crede că cei doi bărbați au pus la cale aranjamentul în 2010.

Din 2012 până în martie 2026, D. a ocupat funcția de șef de cabinet al succesorilor lui Hanning la agenția de spionaj BND, unde a avut acces la o multitudine de documente clasificate, conform declarației procurorului.

„Constatările actuale sugerează că, de-a lungul anilor, Manfred D. i-a furnizat lui Hanning aproximativ 2.000 de documente, multe dintre ele conținând informații clasificate destinate exclusiv utilizării de către Serviciul Federal de Informații în scopuri interne”, se arată în declarație.

Se adaugă că D. ar fi furnizat informații lui Hanning cel puțin până la mijlocul anului 2022 și că Hanning a folosit informațiile în activitatea sa privată de consultanță.

Hanning este, de asemenea, acuzat că a fost „în contact strâns cu un reprezentant al unui alt serviciu de informații străin, căruia i-a transmis informații politice, parțial bazate pe materiale furnizate de Manfred D., timp de mai mulți ani”, se arată în declarație.

Parchetul nu a precizat ce serviciu de informații străin a fost implicat.

Cei doi suspecți urmează să apară în fața unui judecător de instrucție marți și miercuri.