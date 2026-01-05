Germania și-a spionat aliatul strategic. Cum a ajuns BND să intercepteze convorbirile lui Barack Obama

Serviciul federal german de informații externe, Bundesnachrichtendienst, a interceptat timp de mai mulți ani convorbiri telefonice ale fostului președinte american Barack Obama, fără autorizația Cancelariei federale. Dezvăluirea este făcută de săptămânalul Die Zeit, care citează documente și mărturii interne ce conturează una dintre cele mai sensibile operațiuni de spionaj între aliați din ultimele decenii.

Informațiile sugerează că interceptările aveau loc inclusiv la bordul aeronavei prezidențiale americane Air Force One și au fost posibile din cauza unor vulnerabilități în sistemele de criptare ale comunicațiilor utilizate de administrația SUA.

Potrivit investigației publicate de Die Zeit, serviciile germane de informații externe interceptau convorbirile telefonice ale lui Barack Obama fără ca această activitate să fi fost aprobată la nivel politic. Statele Unite nu figurau pe lista oficială a țărilor care puteau fi vizate de operațiuni de supraveghere ale BND, ceea ce face ca amploarea și durata acestor interceptări să ridice semne serioase de întrebare.

Convorbirile erau înregistrate și transcrise într-un dosar special, păstrat într-un singur exemplar, accesibil unui cerc extrem de restrâns din conducerea serviciului. Potrivit informațiilor citate, doar directorul BND, adjuncții acestuia și șeful serviciului implicat aveau acces la aceste documente.

Deși regulile interne prevedeau ca transcrierile să fie distruse după consultare, dezvăluirile indică faptul că informațiile obținute erau integrate în evaluări strategice ale pozițiilor americane. Aceste analize erau ulterior transmise Cancelariei federale sub forma unor sinteze.

Cotidianul The Washington Post citează un fost oficial de rang înalt al administrației germane care confirmă că „rapoarte orale ale supravegherii la bordul avionului prezidențial american erau prezentate uneori Cancelariei”. Același oficial precizează însă că aceste date erau prezentate ca „informații accesorii obținute întâmplător”, nu ca rezultat al unei operațiuni deliberate de supraveghere.

Potrivit Die Zeit, fostul cancelar german Angela Merkel nu a fost informată despre interceptarea convorbirilor președintelui american. Publicația susține că Merkel „nu ar fi aprobat niciodată asemenea metode”, mai ales în contextul poziției publice ferme pe care a adoptat-o în 2013.

În acel an, Angela Merkel condamna public interceptarea telefonului său mobil de către Agenția de Securitate Națională a SUA, afirmând: „Nu-ți spionezi prietenii. Este complet inacceptabil”. Dezvăluirile actuale arată însă că, în paralel, Germania desfășura propriile operațiuni de supraveghere asupra liderului american.

Jurnalistul german Holger Stark, într-o carte lansată recent, susține că interceptările au fost posibile din cauza unor vulnerabilități în sistemele de criptare ale comunicațiilor de la bordul Air Force One. Aceste breșe ar fi permis BND să acceseze convorbirile fără a declanșa alerte în sistemele de securitate americane.

Stark afirmă că nu se cunoaște cu exactitate momentul în care operațiunea a început și nici dacă predecesorul lui Obama, George W. Bush, a fost de asemenea ținta interceptărilor.

Potrivit lui Holger Stark, interceptările ar fi fost stopate în 2014, după ce cotidianul Süddeutsche Zeitung a dezvăluit că BND a ascultat cel puțin o convorbire a lui Hillary Clinton, pe vremea când aceasta era secretar de Stat al SUA.

Scandalul generat de acel episod ar fi determinat o reevaluare internă a practicilor de supraveghere și oprirea monitorizării comunicațiilor liderilor americani.