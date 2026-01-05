Barack Obama, țința spionajului german. BND i-ar fi monitorizat convorbirile ani la rând

Serviciul german de informații externe ar fi monitorizat ani la rând conversațiile telefonice ale președintelui american de atunci, Barack Obama, atunci când acesta se afla la bordul Air Force One, fără a avea acceptul Angelei Merkel.

O investigație realizată de publicația germană Die Zeit arată că Serviciul Federal de Informații al Germaniei a interceptat, pe o perioadă îndelungată, apelurile lui Obama de pe avionul prezidențial. Operațiunea a continuat până în 2014, când Cancelaria a dispus oprirea monitorizării.

Situația a căpătat o încărcătură politică deosebită, mai ales după ce, în 2013, Angela Merkel criticase public practicile NSA, afirmând că „Spionajul între prieteni pur și simplu nu se face.”

Potrivit informațiilor citate, interceptările au fost posibile deoarece criptarea comunicațiilor de la bordul Air Force One avea slăbiciuni. Tehnicienii aeronavei utilizau aproximativ o duzină de frecvențe pentru apelurile președintelui, canale pe care BND le cunoștea și le supraveghea constant, deși nu permanent. Conștient de riscuri, serviciul a continuat operațiunea, în pofida faptului că Statele Unite nu figurau pe lista oficială de ținte.

Transcrierile convorbirilor erau păstrate într-un singur exemplar, într-un dosar special, accesibil doar unui grup restrâns din conducerea BND. După lectură, documentele erau distruse, iar informațiile esențiale erau integrate ulterior în analize generale despre poziția SUA, trimise și Cancelariei.

Relatări apărute în 2014 în Süddeutsche Zeitung, potrivit cărora și Hillary Clinton ar fi fost interceptată, au determinat intervenția lui Peter Altmaier, șeful Cancelariei de atunci, care a dispus stoparea practicii — fără a ști că și Obama fusese vizat. De atunci, avionul prezidențial american nu ar mai fi monitorizat.

Operațiunea ar fi continuat mai mulți ani, însă începutul exact nu este clar și nu se știe dacă George W. Bush a fost, la rândul său, urmărit. Conform informațiilor publicate de Die Zeit, BND nu a cerut aprobare oficială, iar gradul de informare al unor angajați ai Cancelariei rămâne neclar. Se apreciază că Angela Merkel nu fusese informată și, cel mai probabil, nu ar fi acceptat o astfel de acțiune.

După dezvăluirile Der Spiegel din 2013 privind supravegherea telefonului mobil al cancelarului de către NSA, Merkel a reiterat mesajul legat de imposibilitatea „supravegherii între prieteni”, iar în discuții interne ar fi comparat situația cu metodele Stasi, avertizând că obsesia pentru control poate destabiliza statele.

Biroul Angelei Merkel nu a oferit un răspuns solicitărilor Die Zeit, iar BND a refuzat să comenteze.