Bill și Hillary Clinton, chemați să dea explicații în dosarul Epstein

Președintele Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților, James Comer (R-Ky.), a cerut ca Bill și Hillary Clinton să depună mărturie în ancheta legată de numele lui Jeffrey Epstein. Inițial, acesta îi citase pe foștii membri ai Casei Albe pe 5 august pentru a răspunde întrebărilor legate de relația lor cu Epstein, însă avocatul soților Clinton, într-un răspuns din 3 noiembrie, a solicitat ca aceștia să facă doar „o prezentare scrisă a informațiilor pe care le dețin”, potrivit New York Post.

Dosarul Epstein, în centrul atenției. Bill și Hillary Clinton, pe lista celor chemați să dea explicații

Fostul președinte va trebui să se prezinte pentru explicații pe 17 decembrie, la ora 10:00, iar soția sa, fostul secretar de stat, este chemată pentru ziua următoare, tot la ora 10:00.

Președintele GOP, James Comer, a afirmat că, întrucât cei doi recunosc că dețin informații relevante, refuzul lor de a depune mărturie în persoană ar însemna practic împiedicarea Comitetului de a obține informații importante pentru supravegherea legislativă.

„Sugestia că mărturia clienților dumneavoastră nu ar fi relevantă pentru scopurile declarate ale investigației Comitetului, pentru că evenimentele în cauză au avut loc în afara atribuțiilor oficiale ale soților Clinton, ratează esența punctului Comitetului”, a adăugat Comer.

„Exact faptul că fostul președinte Clinton și secretarul Clinton au menținut relații cu domnul Epstein și cu doamna Maxwell în calitate de cetățeni privați este de interes pentru Comitet”, a mai spus acesta.

Avocatul celor doi, David Kendall, a declarat anterior că informațiile pe care le-au acumulat de-a lungul anilor despre Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell sunt șocante și condamnabile.

„Cererea publicului pentru transparență din partea guvernului privind criminalitatea lor este atât de înțeles, cât și justificată. Fostul președinte Bill Clinton și fostul secretar Hillary Clinton susțin supravegherea legitimă în această chestiune, bazată pe fapte. În acest sens, fostul președinte și fostul secretar au puțin de adăugat pentru acest scop legitim, toate informațiile putând fi prezentate în scris”, a spus el.

Alți oficiali care au primit citații în august și au declarat că nu dețin „nicio informație” relevantă pentru ancheta Comitetului de Supraveghere au fost lăsați să depună declarații scrise și să evite depozițiile. Pe listă s-au aflat foștii procurori generali Jeff Sessions și Alberto Gonzales, precum și fostul director FBI, Robert Mueller, diagnosticat cu Parkinson în 2021.