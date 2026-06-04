Doi cercetători ai Institutelor Naționale de Sănătate din Statele Unite (NIH) au fost puși sub acuzare pentru conspirație în vederea introducerii ilegale în țară a unor probe biologice și pentru declarații false făcute autorităților vamale, potrivit publicației Science.

Cazul îi vizează pe Vincent Munster și Claude Kwe, specialiști care au participat la investigarea unui focar de mpox în Republica Congo.

Potrivit documentelor judiciare, cei doi au fost opriți la întoarcerea în Statele Unite, pe Aeroportul Metropolitan Detroit, în 25 ianuarie, după o misiune de nouă zile în Africa.

Autoritățile susțin că oamenii de știință nu au declarat în mod corespunzător conținutul unor tuburi transportate în bagajele lor și că au indicat inițial că acestea conțineau reactivi pentru diagnostic.

Ancheta a fost deschisă după ce autoritățile vamale au descoperit 113 microtuburi transportate într-o cutie specială aflată în bagajele cercetătorilor. Analize efectuate ulterior de FBI au identificat ADN provenit de la virusul mpox în majoritatea probelor testate.

Documentele instanței precizează însă că probele nu conțineau virus activ. Testele au arătat că materialul biologic fusese inactivat și nu putea provoca infecții la oameni.

Acest aspect a devenit unul dintre punctele centrale ale dezbaterii generate de dosar. Mai mulți specialiști în virusologie au declarat că probe similare sunt utilizate în mod obișnuit pentru dezvoltarea și verificarea testelor de diagnostic.

Plângerea penală a fost depusă inițial în luna martie, dar a fost făcută publică abia acum. Procurorii federali susțin că Vincent Munster și Claude Kwe nu au prezentat autorităților informațiile complete privind natura materialelor biologice transportate și că nu dețineau documentația necesară pentru importul acestora în forma în care au fost introduse în țară.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi riscă o pedeapsă maximă de până la cinci ani de închisoare.

Munster și Kwe s-au predat autorităților și au fost eliberați ulterior pe propria răspundere. În fața instanței din Montana, cei doi au pledat nevinovat.

Dosarul vine într-un context în care autoritățile americane au intensificat verificările privind importul materialelor biologice și respectarea regulilor de biosecuritate.

În ultimii ani, mai multe anchete au vizat cercetători străini care lucrau în laboratoare americane, în special în domeniul bolilor infecțioase. Criticii acestor investigații susțin că unele încălcări administrative sunt tratate disproporționat prin instrumente de drept penal.

Comunicatul Departamentului de Justiție al SUA subliniază că ambii cercetători sunt cetățeni străini. Vincent Munster este cetățean al Țărilor de Jos, iar Claude Kwe este cetățean al Camerunului.

Procurorul federal James Gorgon Jr. a declarat că cei doi „ar fi încălcat legislația americană prin introducerea unor agenți patogeni virali într-un avion comercial care venea dintr-o zonă afectată de un focar”.

Cazul a generat reacții puternice în rândul cercetătorilor specializați în boli infecțioase.

Mai mulți virusologi au afirmat că situația pare să fie rezultatul unei erori administrative și nu al unei tentative de introducere a unor agenți patogeni periculoși. Alții au subliniat că transportul unor probe biologice în bagajele personale poate ridica probleme de conformitate, indiferent dacă acestea sunt infecțioase sau nu.

Virusologul Marion Koopmans, de la Erasmus Medical Center, a declarat că situația este gravă, însă consideră că există indicii că ar putea fi vorba despre „o greșeală sinceră”.

La rândul său, Angela Rasmussen, specialistă în dezvoltarea testelor de diagnostic, a explicat că virusurile mpox inactivate sunt folosite frecvent ca material de control pentru validarea analizelor de laborator.

Vincent Munster este unul dintre cei mai cunoscuți cercetători din domeniul virusologiei la nivel internațional. El conduce secția de ecologie virală din cadrul Rocky Mountain Laboratories, laborator aparținând Institutului Național pentru Alergii și Boli Infecțioase (NIAID).

De-a lungul carierei, Munster a studiat agenți patogeni precum Ebola, Nipah, coronavirusul care provoacă sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS) și virusul SARS-CoV-2. Cercetătorul a publicat peste 400 de lucrări științifice și este considerat una dintre figurile importante ale cercetării moderne în domeniul bolilor emergente.

Potrivit documentelor judiciare, Vincent Munster și Claude Kwe urmează să se prezinte din nou în fața instanței pe 24 iunie, în statul Michigan.

Dosarul este urmărit cu atenție atât de autoritățile federale, cât și de comunitatea științifică, deoarece ar putea influența modul în care sunt interpretate și aplicate regulile privind transportul și importul materialelor biologice utilizate în cercetare.