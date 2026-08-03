Update. 23.26: FCSB a remizat pe teren propriu cu Farul Constanța, scor 2-2. Oaspeții au condus cu 2-0 la finalul primei reprize, după reuitele lui Doicaru (21) și Radaslavescu (45+1). Echipa lui Marius Baciu a revenit în actul secund grație golurilor lui Dawa (57) și Joao Paulo (86).

Cea de-a 3-a etapă a campionatului intern de fotbal se încheie cu duelul dintre FCSB și Farul Constanța. Partida este televizată în direct pe posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Problemele legate de calitatea suprafeței de joc au determinat conducerea gazdelor să părăsească Stadionul Steaua. Astfel, confruntarea dintre cele două formații se va desfășura pe arena Arcul de Triumf din București.

Echipa pregătită de Marius Baciu vine după o eliminare dureroasă din preliminariile Conference League, în fața celor de la Auda. În urma prestației ezitante din meciul european, unde a comis mai multe greșeli, portarul Ștefan Târnovanu va fi lăsat pe banca de rezerve. În locul său, în primul unsprezece al roș-albaștrilor va intra Matei Popa.

Nici tabăra oaspeților nu este ocolită de probleme. Formația dobrogeană se confruntă cu absențe importante în lot, neputând conta pe serviciile jucătorilor Ionuț Vînă și Denis Alibec, ambii indisponibili din cauze medicale.

Pentru meciul de pe Arcul de Triumf, cele două echipe sunt tehnic aliniate cu formule specifice de joc și liste extinse de rezerve și absenți.

FCSB mizează pe un sistem 4-2-3-1: M. Popa - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Cisotti, J. Paulo - Boutoutaou, Tănase, Oct. Popescu - Bîrligea. Pe banca de rezerve se vor afla Târnovanu, Udrea, Dăncuș, Labonne, Batubinsika, L. Stancu, D. Miculescu, Radunovic, Toma, Politic, Stoian și Gnahore. Lista absenților din motive medicale îi cuprinde pe Ngezana, M. Popescu și O. Arad, echipa fiind condusă de antrenorul Marius Baciu.

Farul răspunde cu un modul 4-3-3: R. Munteanu - D. Sîrbu, Dican, Gustavo, Țicu - Ahlinvi, Njike, Radaslavescu - Sylvestre, R. Tănasă, Doicaru. Rezervele constănțenilor sunt Buzbuchi, I. Cercel, Bouzamoucha, Larie, Kaminski, L. Banu, N. Popescu, Goncear, Marincean și I. Cojocaru. De la oaspeți lipsesc, tot din cauza accidentărilor, C. Ganea, L. Pellegrini, I. Vînă și D. Alibec. Echipa este pregătită de Ioan Ovidiu Sabău.

Meciul va fi arbitrat de o brigadă condusă la centru de Romică Bîrdeș din Argeș, asistat la cele două tușe de Cosmin Vatamanu din București și Dan Buzărnescu din Dolj. În camera VAR se va afla Cătălin Popa din Argeș, ajutat de asistentul VAR Radu Petrescu din București.

Tehnicianul roș-albaștrilor a subliniat importanța punctelor puse în joc, dar și dificultatea gestionării momentului psihologic după eșecul din competițiile europene.

„Urmează un joc foarte important pentru noi, după două etape foarte bune în care am câștigat. Vrem să continuăm și să mergem pe aceeași linie, pentru că avem nevoie de cele trei puncte. Corect, venim după un meci foarte greu pentru noi și am pierdut o calificare. Una dintre prioritățile noastre e să recuperăm jucătorii după meciul de joi și să arătăm bine. Nu e simplu pentru nimeni din tot colectivul”, a spus Marius Baciu, antrenorul de la FCSB.