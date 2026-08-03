Sediul UEFA de la Nyon a găzduit tragerea la sorți pentru stabilirea confruntărilor din play-off-ul Europa League. Campioana României s-a aflat în urna capilor de serie și a aflat traseul pe care îl va avea dacă reuşeşte să depăşească turul anterior. În cazul în care va trece de formația finlandeză KuPS, Universitatea Craiova va înfrunta învinsă duelului dintre Ararat Armenia și NK Celje. Prima manșă a dublei din play-off se va disputa pe terenul oltenilor.

Meciurile decisive pentru intrarea în grupe au fost programate pe datele de 20 și 27 august, după ce campioana va bifa confruntările cu KuPS de pe 6 și 13 august.

Formația din Bănie a fost ocolită de opțiunile mai complicate la tragerea de azi. Din grupa geografică și valorică din care făceau parte, oltenii au evitat adversari mult mai puternici pe hârtie. Printre variantele mai dificile pe care Universitatea Craiova le-ar fi putut întâlni se numărau St. Truidense, Trabzonspor sau echipa învinsă din confruntarea dintre Hapoel Beer Sheva și Steaua Roșie Belgrad.

Prima posibilă adversară, Ararat Armenia, are un lot evaluat la 8,47 milioane de euro. Cel mai bine cotat fotbalist din echipă este portarul Joao Bravim. În întrecerea internă, echipa pregătită de tehnicianul Manuel Jorge da Silva Cruz „Tulipa” a debutat deja, obținând o victorie în singura etapă disputată până acum.

Ararat este campioana en-titre din Armenia, având în palmares trei titluri naționale, o Cupă și două Supercupe. Parcursul lor european din acest sezon a început în primul tur preliminar al Ligii Campionilor, unde au eliminat pe FC Riga (2-0 pe teren propriu și 2-3 în deplasare) și ulterior pe Shamrock Rovers (2-0 acasă și 1-2 în deplasare).

De cealaltă parte, NK Celje deține de asemenea trei titluri de campioană în Slovenia. Lotul condus de antrenorul Vítor Campelos are o valoare totală de piață de 13,77 milioane de euro. Vedeta echipei este mijlocașul Svit Seslar, în vârstă de 24 de ani, cotația sa individuală fiind de 2,2 milioane de euro. În campionatul intern, Celje a strâns două puncte după primele două runde.

În preliminariile Ligii Campionilor, slovenii au avut o calificare extrem de dramatică în fața celor de la Egnatia. După 3-3 în prima manșă și 2-2 în meciul de retur, Celje s-a impus în cele din urmă la loviturile de departajare.

Manșa tur dintre Ararat Armenia și NK Celje este programată marți, de la ora 19:00, în timp ce meciul decisiv de retur se va juca pe 11 august, începând cu ora 21:15.