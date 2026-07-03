Campionatul Mondial a intrat în fazele eliminatorii, iar meciurile programate pe 3 și 4 iulie promit un spectacol total pe arenele din Statele Unite ale Americii și Canada. Suporterii din România vor avea din nou parte de nopți albe, deoarece partidele din această fază a turneului sunt programate la ore excelente pentru fanii înfocați, dar pline de provocări din cauza diferențelor de fus orar.

Azi, de la ora 21:00, selecționata Australiei va înfrunta echipa națională a Egiptului, într-o partidă încinsă programată pe stadionul din Dallas.

Weekendul va începe cu alte două confruntări spectaculoase din prima fază eliminatorie, urmate imediat de primele meciuri din faza optimilor de finală. În noaptea de vineri spre sâmbătă, la ora 01:00, marile vedete din Argentina vor juca împotriva reprezentativei din Capul Verde, pe stadionul din Miami. Câteva ore mai târziu, la ora 04:30, naționala Columbiei va da piept cu Ghana, într-un meci organizat în Kansas City.

Faza optimilor de finală prinde viață tot sâmbătă seară. Primul duel de foc din optimi este programat la ora 20:00, când reprezentativa Canadei va înfrunta naționala din Maroc pe stadionul din Houston, un meci care se anunță extrem de disputat pentru un loc în sferturile de finală.

Ziua de duminică, 5 iulie, continuă cu meciuri ce se anunță a fi extrem de atractive, în faza optimilor de finală.

Chiar la miezul nopții, începnând de la ora 00:00, Franța va juca împotriva reprezentativei din Paraguay, într-o partidă în care europenii pornesc cu prima șansă, dar sud-americanii promit o rezistență acerbă. Weekendul fotbalistic se încheie glorios duminică seară, de la ora 23:00, cu o confruntare de gală între Brazilia și Norvegia.

Partidele de la turneul final pot fi urmărite în direct pe Antena 1 și pe aplicația AntenaPLAY.