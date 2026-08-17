Corvinul Hunedoara a obținut duminică seara un succes important în Superligă, impunându-se cu 3-0 în fața celor de la CFR Cluj, într-o partidă disputată pe teren propriu, în etapa a cincea a campionatului. Confruntarea a marcat revenirea lui Marius Șumudică pe banca tehnică a formației clujene.

Gazdele au început mai bine partida și au avut prima situație periculoasă încă din minutul 2. Pîrvulescu a încercat să trimită spre poartă centrarea venită de la Yeboah, însă execuția sa nu i-a pus probleme portarului advers. Fabry a continuat să creeze pericol în apropierea careului CFR-ului, dar deschiderea scorului a venit abia înainte de pauză.

În minutul 43, Antoniu Manolache a profitat de poziția bună în care se afla și a finalizat spectaculos. Fundașul Corvinului a șutat din întoarcere, de la scurtă distanță, iar mingea a ajuns în vinclu. A fost singura minge trimisă pe spațiul porții în prima repriză.

După pauză, CFR Cluj a încercat să revină în joc. Drazic a avut o oportunitate în minutul 58, însă șutul său din careu a fost blocat de Codruț Sandu. Zece minute mai târziu, Espinosa și Fabry au fost aproape de majorarea avantajului.

Corvinul a reușit totuși să înscrie din nou în minutul 71. Ivancevic a finalizat o fază în careul clujenilor, iar golul a fost validat după aproximativ două minute de verificări și așteptare.

CFR a fost aproape să reducă din diferență în minutul 85, când Drazic a trimis mingea în bară. Replica hunedorenilor a venit imediat. Un minut mai târziu, Gillard a șutat periculos, însă Vâlceanu a intervenit și a evitat un nou gol.

Portarul clujenilor nu a mai putut face nimic în minutul 89, când Goodlad a înscris pentru 3-0 și a închis practic partida. În prelungiri, același Goodlad a fost aproape de „dubla”, dar Vâlceanu a respins șutul său în minutul 92.

Succesul îi aduce Corvinului 8 puncte și poziția a cincea în clasamentul Superligii. CFR Cluj rămâne pe locul 13, cu doar 3 puncte, dar are un meci mai puțin disputat, restanța cu Universitatea Cluj.