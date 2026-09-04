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CFR Cluj – Farul, ora 20.30. Duel electrizant în etapa 8 din Superligă. Echipele probabile și miza punctelor

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CFR Cluj – Farul, ora 20.30. Duel electrizant în etapa 8 din Superligă. Echipele probabile și miza punctelorsursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Partida dintre CFR Cluj și Farul marchează startul rundei cu numărul 8 din Superligă. Confruntarea este programată vineri, de la ora 20:30, și va putea fi urmărită în direct la TV pe canalele Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

CFR Cluj – Farul, duel electrizant în etapa 8 din Superligă. Echipele probabile și miza punctelor

În ciuda dificultăților de natură financiară și a despărțirii recente de Meriton Korenica, gruparea din Gruia vizează toate cele trei puncte pentru a continua panta ascendentă. Echipa pregătită de Marius Șumudică vine după două succese consecutive în campionat, ajungând la un bilanț de trei victorii din șase meciuri disputate, având în continuare o restanță de recuperat. În prezent, clujenii ocupă poziția a 11-a în clasament, cu un total de 9 puncte.

sursa: Facebook

Farul vrea să întrerupă seria slabă

Formația oaspete traversează o perioadă mai puțin eficientă, reușind o singură victorie în ultimele cinci etape. Echipa adunase 10 puncte înainte de această rundă, clasându-se pe locul al 7-lea. Un eventual succes în Gruia ar fi extrem de prețios, oferind un impuls moral substanțial pentru restul sezonului regulat.

Componența formațiilor și brigada de arbitri

Pentru acest confruntare, cei doi tehnicieni mizează pe următoarele formule de start și rezerve:

CFR Cluj (4-2-3-1): Vâlceanu - Braun, Kresic, Pantalon, Camora - Kun, Perianu - Cordea, Păun, Șfaiț - Drazic Rezerve: Gal, C. Pușcaș, Rocha, A. Radu, Barrios, Ziblim, Gligor, Biliboc, N. Sula Absenți: Fică, Masic (accidentați) Antrenor: Marius Șumudică

Farul (3-4-3): R. Munteanu - Bouzamoucha, Dican, Gustavo - Sîrbu, Njike, Ahlinvi, Țicu - Sima, Alibec, Radaslavescu Rezerve: Buzbuchi, Cercel, Banu, C. Ganea, Goncear, Ferreira, Larie, Marincean, N. Popescu, Sylvestre, R. Tănasă, Vojtus Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Meciul va fi condus la centru de Radu Petrescu, ajutat la cele două tușe de asistenții Marius Badea și Cristi Ilinca. În camera VAR se vor afla Cristina Trandafir și asistentul VAR Lucian Rusandu.

Miza uriașă din fruntea clasamentului

Rezultatul acestei întâlniri poate reconfigura serios zona superioară a ierarhiei. Cu o victorie, Farul ar acumula 13 puncte și ar urca provizoriu pe treapta a doua a clasamentului. În schimb, un succes al celor de la CFR Cluj i-ar duce pe ardeleni la cota 12 puncte, la egalitate cu Rapid și Petrolul, echipele aflate în prezent pe locurile 2 și 3.

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