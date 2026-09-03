Guvernul a aprobat acordarea unor stimulente financiare pentru absolvenții care au obținut media 10 la examenele naționale din 2026. Sumele diferă în funcție de nivelul de învățământ: absolvenții de liceu vor primi 5.000 de lei, iar cei care au terminat clasa a VIII-a vor beneficia de 2.000 de lei.

Elevii care au încheiat liceul cu media 10 la examenul național vor primi un stimulent financiar în valoare de 5.000 de lei.

Măsura a fost aprobată joi de Guvern și vizează recunoașterea performanțelor obținute de absolvenții cu rezultate maxime la examenele naționale.

„Guvernul a aprobat acordarea de stimulente financiare pentru absolvenții care au obținut media 10 la examenele naționale din anul 2026, în semn de recunoaștere a rezultatelor de excelență și pentru încurajarea continuării parcursului educațional”, transmite sursa citată.

Și elevii care au terminat clasa a VIII-a cu media 10 vor fi recompensați financiar. Pentru fiecare absolvent care a obținut acest rezultat la examenul național, stimulentul este de 2.000 de lei.

Lista persoanelor care vor primi banii, precum și modalitatea efectivă de acordare a sumelor, vor fi stabilite ulterior prin ordin al ministrului Educației și Cercetării.

În total, 99 de absolvenți au obținut media 10 la examenele naționale din acest an.

Dintre aceștia, 7 sunt absolvenți ai clasei a VIII-a, iar 92 sunt absolvenți de liceu.

Numărul beneficiarilor explică și diferența dintre sumele alocate pentru cele două categorii de elevi.

Pentru plata stimulentelor, Guvernul a prevăzut un buget total de 474.000 de lei.

Din această sumă, 14.000 de lei sunt destinați absolvenților clasei a VIII-a, iar 460.000 de lei vor ajunge la absolvenții de liceu.

Banii provin din bugetul Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2026. Potrivit Executivului, măsura nu produce un impact financiar suplimentar asupra bugetului general consolidat.

Executivul susține că acordarea stimulentelor are rolul de a recompensa rezultatele deosebite și de a-i încuraja pe elevii performanți să își continue studiile.

„Prin această măsură, Guvernul urmărește să încurajeze absolvenții cu rezultate remarcabile să își continue parcursul educațional și să își valorifice potențialul academic”, se mai arată în comunicat.