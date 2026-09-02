Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pregătește un pachet extins de măsuri de securitate destinate noului an școlar 2026-2027. Dispozitivele operative din cadrul Poliției Române și Jandarmeriei vor suferi ajustări directe, fiind adaptate punctual la nivelul fiecărei comunități, în funcție de vulnerabilitățile locale.

Deciziile au fost analizate și stabilite miercuri, în cadrul unei ședințe de lucru conduse de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cunoscut ca Mr. Schengen. La discuții au luat parte ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, reprezentanți din diverse ministere și instituții de linie, alături de conducerile operative ale Poliției Române, Jandarmeriei și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Mapele de risc analizate de autorități indică drept amenințări principale actele de violență, consumul și traficul de substanțe interzise, traficul rutier neconform din zona unităților de învățământ, victimizarea minorilor (inclusiv în mediul virtual), precum și riscurile legate de incendii sau alte situații de urgență. Pentru o mapare exactă a problemelor, efectivele MAI vor folosi datele centralizate prin Registrul electronic de siguranță școlară.

Combaterea substanțelor interzise rămâne o prioritate majoră. În acest sens, autoritățile au în plan extinderea proiectului-pilot care presupune utilizarea echipelor canine în imediata apropiere a școlilor. Unitățile specializate vor interveni operativ în teren la apariția oricăror indicii de activități ilegale. În paralel, poliția va suplimenta echipajele de siguranță rutieră pe arterele periculoase și va derula controale amănunțite la mijloacele de transport școlar, instruind totodată conducătorii auto.

Referitor la modul de acțiune al cadrelor operative, conducerea ministerului a subliniat că nu se dorește o militarizare a spațiului educațional, ci asigurarea unui climat sigur în exteriorul acestuia.

„Nu urmărim o prezență permanentă în interiorul școlilor”, a declarat ministrul Cătălin Predoiu, explicând că atenția principală se va concentra pe securizarea perimetrelor adiacente și pe direcționarea resurselor acolo unde riscurile sunt confirmate prin analize operative.

Raportul MAI privind anul școlar 2025-2026 indică faptul că au fost aplicate măsuri de siguranță pentru 17.774 de unități de învățământ preuniversitar, reprezentând 11.101 de școli din mediul rural și 6.673 din mediul urban. Deși numărul general al infracțiunilor sesizate a înregistrat o scădere cu 5,4%, majoritatea covârșitoare a faptelor – respectiv 90,7% (2.450 de cazuri) – s-au petrecut chiar în incinta școlilor. La capitolul violență, cele mai des semnalate au fost faptele de natură psihologică, din categoria bullying-ului.

Deficiențele de infrastructură și securitate rămân însă o provocare. Un procent de 22,1% din școli nu beneficiază în prezent de niciun sistem de securitate. Totodată, din totalul de 25.808 clădiri aparținând unităților preuniversitare, 15.243 nu intră sub incidența normelor de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu.

Eforturile din anul precedent au inclus aproape 48.000 de acțiuni ale Poliției Române pentru combaterea infracționalității în zona școlilor și peste 79.000 de sesiuni de informare derulate cu elevii, cadrele didactice și părinții.

Pentru perioada 2026-2027, strategia va fi completată cu campanii de prevenire a cazurilor de minori dispăruți, combatere a traficului de persoane și siguranță cibernetică, derulate în paralel cu exerciții periodice de evacuare și inspecții de siguranță la incendiu.