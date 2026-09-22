Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu-Remus Moldovan, susține introducerea obligatorie a Educației pentru sănătate în școli, de la grădiniță până la absolvirea liceului. El propune ca disciplina să fie predată de profesioniști din domeniul medical, în funcție de vârsta și nivelul de pregătire al elevilor.

Președintele CNAS consideră că Educația pentru sănătate nu ar trebui introdusă doar pentru anumite clase sau concentrată pe probleme specifice, ci să fie o disciplină urmărită pe tot parcursul școlar.

„Educația pentru sănătate este importantă și eu, ca președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, susțin și am susținut în toate demersurile mele publice introducerea ‘Educației pentru sănătate’ ca materie obligatorie în școli, dar nu în clasa a V-a, nu în clasa a XII-a, nu țintit pe anumite probleme, ci o curriculă serioasă, solidă, care să te predea de la grădiniță și până în clasa a XII-a de liceu. Nu opțional, ci obligatorie și nu predată de diriginte, profesor de sport, de matematică, ci predată de profesioniști. Avem aici exemple din alte țări, cum ar fi țările nordice, unde personalul medical este implicat în această activitate’, a declarat președintele CNAS.

Moldovan a participat marți la evenimentul HEALTH FORUM: „Vaccinarea pe tot parcursul vieții, o viață fără boli prevenibile prin vaccinare”, organizat de DC News Media Group.

Șeful CNAS consideră că sistemul de educație ar putea apela la medici și asistenți medicali pentru predarea acestei discipline, în funcție de pregătirea profesională și de grupa de vârstă a elevilor.

„Avem nu doar medicina școlară, avem mii, zeci de mii de medici tineri care termină Facultatea de Medicină, au o diplomă de medic. Avem, la fel, zeci de mii de asistenți medicali, care termină o postliceală sau o Facultate de Asistență Medicală Generală și care cu siguranță ar putea să predea Educația pentru sănătate fiecare în funcție de pregătirea lui la diferite grupe de vârstă’, a spus Moldovan.

Potrivit președintelui CNAS, o astfel de disciplină ar putea contribui la creșterea gradului de informare privind vaccinarea și prevenirea unor afecțiuni. El susține că efectele s-ar putea vedea și asupra cheltuielilor medicale pe termen lung.

„Ori lucrul acesta dacă începem să-l facem și dacă devine o prioritate națională, o să avem în România și rată de vaccinare, o să avem și creșterea speranței de viață, o să avem mai puțin cazuri de boli care pot să fie prevenite și o să avem mai puține cheltuieli cu tratamentul în sistemul de asigurări sociale de sănătate pe termen lung, ceea ce înseamnă că ne vom permite pe de altă parte să extindem și să diversificăm pachetele medicale de investigații și terapii moderne acolo unde putem să facem loc în următorii 10-15- 20 de ani în sensul de spațiu bugetar dacă rezolvăm aceste probleme investind în prevenție”, a explicat președintele CNAS.