Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat demararea unui proiect european prin care imaginile medicale, rezultatele analizelor de laborator și rapoartele de externare vor putea fi schimbate electronic între România și alte state membre ale Uniunii Europene. Proiectul urmărește să faciliteze accesul la informațiile medicale relevante atunci când un pacient primește servicii medicale într-o altă țară.

Proiectul „Romanian Medical Images, Laboratory Results and Discharge Reports” (RO-MI-LR-DR) este finanțat prin programul european EU4Health, autoritatea finanțatoare fiind Agenția Executivă Europeană pentru Sănătate și Digital (HaDEA).

Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea serviciilor necesare pentru schimbul electronic și interoperabil, la nivel transfrontalier, al imaginilor medicale, rezultatelor de laborator și biletelor de externare.

Prin conectarea acestor categorii de date la infrastructura europeană de sănătate digitală, proiectul urmărește să sprijine continuitatea îngrijirilor și accesul la informații medicale relevante atunci când cetățenii solicită și beneficiază de servicii medicale într-un alt stat membru.

Pentru un pacient, acest lucru poate însemna ca informațiile medicale necesare îngrijirii să poată fi puse la dispoziția profesioniștilor din sănătate, în condițiile cadrului legal aplicabil, chiar dacă serviciile medicale sunt acordate într-o altă țară din Uniunea Europeană.

„Prin RO-MI-LR-DR facem un pas concret către un sistem de sănătate în care informația medicală relevantă poate fi utilizată în siguranță dincolo de granițele naționale. Interoperabilitatea nu este doar un obiectiv tehnic, ci un instrument care poate sprijini continuitatea îngrijirilor și poate facilita accesul profesioniștilor din sănătate la datele necesare pentru acordarea serviciilor medicale. Pentru pacient, beneficiul urmărit este simplu: informația medicală să poată fi disponibilă, în condițiile cadrului legal aplicabil, acolo unde este nevoie de ea în Uniunea Europeană”, a declarat președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan.

Noile servicii vor fi dezvoltate prin Punctul național de contact pentru eHealth al României (NCPeH), care va fi implementat în cadrul proiectului „Romanian Patient Summary”.

Proiectul include pregătirea, implementarea, testarea și verificarea conformității noilor servicii, precum și activitățile necesare pentru operaționalizarea acestora. Schimbul de date trebuie să se realizeze în condiții de securitate și interoperabilitate la nivel european.

Implementarea proiectului se face cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), în calitate de partener de implementare și entitate afiliată în cadrul grantului.

Proiectul RO-MI-LR-DR se va derula până la 31 mai 2029.

Valoarea totală estimată a costurilor eligibile ale proiectului este de 999.935,33 de euro. Finanțarea maximă acordată de Uniunea Europeană este de 799.948,24 de euro, reprezentând 80% din costurile eligibile.

În cazul CNAS, costurile eligibile sunt estimate la 501.850,33 de euro, contribuția maximă a Uniunii Europene fiind de 401.480,25 de euro.

Pentru STS, costurile eligibile sunt estimate la 498.085 de euro, iar contribuția maximă a Uniunii Europene este de 398.467,99 de euro.