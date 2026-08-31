Portalul „e-Sănătatea mea”, noua platformă informatică dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), este complet funcțional, însă va fi introdus treptat în utilizarea curentă la nivelul întregii țări. Președintele CNAS, conf. dr. Horațiu Moldovan, a precizat că pacienții, medicii și furnizorii de servicii medicale nu vor avea obligații suplimentare de la o zi la alta, iar utilizarea noilor facilități va începe după perioada de instruire și pregătire tehnică.

Prima componentă care urmează să fie introdusă în producție este platforma pentru programări medicale. Ulterior, vor fi activate și celelalte module ale sistemului.

Pentru pacienți, schimbarea nu va fi bruscă. Potrivit președintelui CNAS, noua platformă nu va deveni obligatorie peste noapte, iar utilizatorii vor fi informați și instruiți înainte de introducerea noilor facilități.

„Nimic nu va fi diferit mâine față de astăzi, pentru că nu vom obliga pe nimeni să folosească începând de mâine (1 septembrie -n.r. ) facilități noi, platforme noi fără să facem instruirile”, a declarat Horațiu Moldovan, luni, la Târgu Mureș.

În perioada următoare, CNAS va organiza sesiuni de instruire pentru furnizorii de servicii medicale și medici și va derula acțiuni de informare publică.

Implementarea efectivă a platformei va avea loc etapizat, la nivel național.

Prima facilitate care va fi transpusă în producție, adică va putea fi utilizată efectiv la nivel național, este modulul pentru programări. Ulterior, CNAS va introduce și celelalte submodule care fac parte din platforma „e-Sănătatea mea”.

„În perioada imediat următoare, facilitățile platformei e-Sănătatea mea vor fi transpuse în producție, adică utilizabile pentru toată țara. Vom începe mai întâi cu platforma de programări, după care și cu celelalte sub-module care constituie platforma de sănătate”, a explicat președintele CNAS.

Astfel, utilizarea sistemului nu va începe simultan cu toate funcționalitățile, ci pe etape.

Unul dintre motivele pentru implementarea graduală este legat de programele informatice utilizate deja în cabinetele medicale. Majoritatea medicilor folosesc aplicații dezvoltate de furnizori privați de software, iar acestea trebuie actualizate pentru a putea comunica cu noua platformă.

CNAS va pune la dispoziția dezvoltatorilor specificațiile tehnice necesare și va asigura suportul pentru realizarea interconectării sistemelor.

Potrivit lui Horațiu Moldovan, această perioadă de pregătire este necesară pentru ca trecerea la noile funcționalități să nu perturbe activitatea din cabinetele medicale.

CNAS a anunțat și prelungirea cu încă o lună a perioadei de grație privind utilizarea cardului național de sănătate.

Măsura are rolul de a permite continuarea activității medicale în perioada în care sunt testate și introduse noile componente informatice. „Regula semnării cu cardul este ridicată încă o lună, astfel încât să nu bulversăm activitatea şi să primim feedback-urile tehnice. Îi rugăm totuşi pe medici să utilizeze cardul”, a declarat președintele CNAS.

În același timp, furnizorilor de servicii medicale le vor fi transmise specificațiile tehnice necesare pentru utilizarea în paralel a cardului național de sănătate și a cardului electronic de identitate.

Sistemul este pregătit astfel pentru integrarea noului buletin electronic.

În contextul problemelor tehnice înregistrate de-a lungul timpului în sistemele informatice din sănătate, președintele CNAS a declarat că noua platformă are o infrastructură hardware și software modernizată.

Potrivit acestuia, infrastructura a fost redimensionată, optimizată și standardizată printr-un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Am schimbat integral infrastructura hardware şi software prin proiectul PNRR de redimensionare, optimizare şi standardizare. Problemele care au determinat blocajele din ultimii 20 de ani au fost soluţionate”, a afirmat Horațiu Moldovan.

Președintele CNAS a mai precizat că dezvoltarea platformei a fost realizată cu sprijinul unor specialiști în securitate cibernetică și că noua arhitectură este destinată să susțină volumul de date al sistemului.

„Platforma nu are cum să se blocheze în primele zile, deoarece ea deja funcţionează şi nu am avut semnale negative în ultimele săptămâni”, a declarat acesta.

În această etapă, CNAS finalizează procedurile administrative legate de proiectul PNRR, iar apoi sunt programate activitățile tehnice și sesiunile de instruire.

Implementarea la nivel național va începe cu modulul de programări și va continua cu celelalte componente ale platformei „e-Sănătatea mea”.

Pentru pacienți, autoritățile transmit că nu sunt introduse deocamdată obligații suplimentare și că noile facilități vor fi activate progresiv, după pregătirea medicilor, furnizorilor de servicii medicale și a sistemelor informatice utilizate în cabinete.