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CNAS își cere scuze după mesajul afișat pe portalul eSănătateaMea. Ce măsuri a luat instituția după eroarea tehnică

CNAS își cere scuze după mesajul afișat pe portalul eSănătateaMea. Ce măsuri a luat instituția după eroarea tehnicălaptop. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și-a cerut scuze public după ce portalul eSănătateaMea a afișat, în cazul unor persoane cu certificat de încadrare în grad de handicap, mesajul „Asigurat. Handicapat”. Instituția susține că formularea a apărut din cauza unei erori tehnice și precizează că situația nu a afectat drepturile persoanelor vizate.

CNAS a explicat cum a apărut formularea

Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au precizat că mesajul afișat pe portal a fost rezultatul unei erori tehnice.

„Casa Naţională de Asigurări de Sănătate precizează că formularea greşită şi regretabilă afişată în portalul eSănătateaMea pentru listarea categoriei persoanelor cu handicap este rezultatul exclusiv al unei erori tehnice de afişare a unei categorii din nomenclatorul sistemului informatic. Regretăm această situaţie şi ne cerem scuze tuturor persoanelor afectate prin formularea afişată. Comunicarea instituţiilor publice, inclusiv prin intermediul platformelor digitale, trebuie să respecte demnitatea tuturor categoriilor sociale şi să nu aducă atingere niciunei persoane sau categorii sociale”, arată, joi, CNAS, într-un comunicat de presă.

Instituția a anunțat că a dispus corectarea de urgență a formulării, astfel încât utilizatorii portalului să primească informații într-un limbaj adecvat și respectuos față de persoanele cu dizabilități.

eSanatateamea

eSanatateamea. Sursa foto: Roeid.ro

O familie a semnalat mesajul afișat pe portal

Cazul a devenit public după ce o tânără cu imunodeficiență primară s-a înscris pe portalul eSănătateaMea și a întâlnit mesajul respectiv.

Mama tinerei a criticat modul în care fusese afișată informația.

„Felul în care ţi se adresează o instituţie a statului reprezintă de fapt felul în care te percepe”, a declarat, pentru sursa citată, mama tinerei.

CNAS spune că drepturile persoanelor nu au fost afectate

Reprezentanții CNAS subliniază că eroarea a vizat exclusiv denumirea categoriei afișate în interfața portalului.

„Subliniem că această situaţie nu afectează în niciun fel calitatea de asigurat, drepturile persoanelor respective sau accesul acestora la servicii medicale. Este exclusiv o eroare tehnică intervenită la afişarea denumirii categoriei în interfaţa portalului”, au mai transmis oficialii CNAS.

Instituția susține că informația a fost corectată pentru ca utilizatorii să nu mai întâlnească formularea considerată nepotrivită.

CNAS spune că portalul este încă în dezvoltare

Casa Națională de Asigurări de Sănătate precizează că eSănătateaMea este un proiect nou, care presupune integrarea unui volum complex de date la nivel național.

„Portalul se află în prezent într-un proces continuu de îmbunătăţire, iar CNAS încurajează utilizatorii să se înroleze în portal pentru a testa funcţionalităţile acestuia şi a putea transmite feedbackul necesar. Fiecare sesizare primită de la utilizatori este importantă şi ne ajută să corectăm rapid problemele identificate”, se mai arată în comunicat.

CNAS transmite că procesul de digitalizare trebuie să țină cont atât de funcționarea tehnică a platformelor, cât și de modul în care sunt prezentate informațiile către pacienți. Potrivit instituției, „digitalizarea sistemului de sănătate trebuie să însemne nu doar tehnologie mai bună, ci şi mai mult respect pentru fiecare pacient”.

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