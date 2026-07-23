Persoanele încadrate în grad grav de handicap sau anumite categorii de pensionari de invaliditate pot beneficia în 2026 de indemnizația de însoțitor, un sprijin financiar acordat de stat pentru acoperirea costurilor legate de îngrijirea zilnică, potrivit Casei Naționale de Pensii (CNPP). Ajutorul nu are caracter contributiv și este reglementat de legislația privind protecția persoanelor cu dizabilități și de sistemul public de pensii.

Indemnizația pentru însoțitori este acordată persoanelor care, din cauza stării de sănătate sau a gradului de handicap, au nevoie permanentă de ajutorul unei alte persoane pentru desfășurarea activităților de zi cu zi.

Acest sprijin financiar nu reprezintă o pensie și nu depinde de contribuțiile achitate la sistemul public. Scopul său este de a acoperi cheltuielile generate de asistența necesară beneficiarului.

În România, indemnizația poate fi acordată atât persoanelor cu handicap grav, cât și unor categorii de pensionari de invaliditate, în condițiile prevăzute de lege.

Potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, beneficiarii pot opta pentru una dintre următoarele forme de sprijin:

angajarea unui asistent personal, plătit de autoritatea locală;

primirea unei indemnizații lunare de însoțitor.

Cele două beneficii nu pot fi acordate simultan, iar alegerea aparține persoanei îndreptățite.

Cererea pentru acordarea dreptului la servicii sociale și a sprijinului financiar se depune la autoritatea administrației publice locale de la domiciliul sau reședința persoanei cu dizabilități, împreună cu documentele justificative.

Indemnizația este acordată copiilor cu handicap grav și adulților care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, dacă certificatul de încadrare în grad de handicap menționează necesitatea unui asistent personal sau a unui însoțitor.

De asemenea, adulții cu handicap vizual grav pot alege între angajarea unui asistent personal și plata indemnizației de însoțitor.

Persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, care beneficiază de pensie de invaliditate, pot opta pentru indemnizația pentru însoțitor prevăzută de legislația pensiilor sau pentru asistent personal. Acest drept de opțiune se păstrează și după trecerea la pensia pentru limită de vârstă.

În cazul persoanelor cu handicap grav, indemnizația de însoțitor reprezintă 50% din salariul minim brut pe țară aflat în plată.

De la 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, indemnizația a ajuns la la 2.162,5 lei lunar. Prin urmare, orice modificare a salariului minim se reflectă automat în cuantumul acestui sprijin financiar.

Pentru pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate, indemnizația pentru însoțitor se acordă separat de pensie și are un regim diferit. În acest caz, cuantumul reprezintă 80% din valoarea punctului de pensie, iar plata este suportată de la bugetul de stat.

Dacă un pensionar primește pensie de invaliditate din mai multe sisteme de asigurări sociale, indemnizația pentru însoțitor este acordată doar de ultimul sistem în care acesta a fost asigurat.

Pensia de invaliditate este destinată persoanelor care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare.

Dreptul poate fi acordat în urma unui accident de muncă, a unei boli profesionale sau a unor afecțiuni fără legătură cu activitatea profesională, dacă invaliditatea este confirmată prin decizia medicului expert al asigurărilor sociale.

În funcție de gravitatea afecțiunii, invaliditatea este încadrată în trei grade:

gradul I – capacitatea de autoservire este pierdută;

gradul II – capacitatea de autoservire este păstrată parțial;

gradul III – persoana își păstrează capacitatea de autoservire, însă are o diminuare a capacității de muncă.

Evaluarea gradului de invaliditate se face potrivit criteriilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1542/2022.