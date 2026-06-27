În România, dreptul la pensie este protejat prin lege, însă există anumite situații în care plata acesteia poate fi suspendată sau chiar încetată. În funcție de tipul pensiei și de circumstanțele beneficiarului, Casa Națională de Pensii Publice poate decide oprirea temporară sau definitivă a plății.

Cea mai evidentă situație în care plata pensiei încetează este decesul titularului. Din acel moment, dreptul la pensie se stinge, iar sumele încasate necuvenit după deces trebuie restituite, dacă au fost virate în cont.

Pensia de urmaș poate fi pierdută în mai multe situații. De exemplu, copiii beneficiază de acest drept până la împlinirea vârstei prevăzute de lege sau până la finalizarea studiilor, în anumite condiții. Dacă acestea nu mai sunt îndeplinite, plata încetează.

În cazul soțului supraviețuitor, dreptul la pensie poate înceta dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile legale în baza cărora a fost acordată.

Persoanele care primesc pensie de invaliditate sunt obligate, în anumite cazuri, să se prezinte periodic la expertiza medicală de reevaluare. Neprezentarea fără motive justificate poate duce la suspendarea plății pensiei.

De asemenea, dacă în urma reevaluării se constată că beneficiarul și-a recăpătat capacitatea de muncă, pensia de invaliditate poate fi încetată.

Beneficiarii au obligația de a anunța Casa de Pensii cu privire la schimbările care influențează dreptul la pensie. Omiterea comunicării unor informații importante poate conduce la suspendarea plății și la recuperarea sumelor încasate necuvenit.

Pensionarii români care locuiesc în afara țării trebuie să transmită periodic certificatul de viață, conform procedurilor în vigoare. În lipsa acestui document, plata pensiei poate fi suspendată până la clarificarea situației.

Dacă se descoperă că pensia a fost obținută pe baza unor documente false, declarații neadevărate sau alte fraude, autoritățile pot dispune anularea dreptului și recuperarea sumelor încasate ilegal.

Există și situații particulare în care plata pensiei poate fi suspendată temporar, în funcție de categoria de pensie și de modificările intervenite în situația beneficiarului. După remedierea cauzei care a dus la suspendare, plata poate fi reluată, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Este important de precizat că pensia pentru limită de vârstă nu poate fi retrasă în mod arbitrar. În cele mai multe cazuri, suspendarea sau încetarea plății intervine doar atunci când nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege ori când există nereguli constatate de autorități.