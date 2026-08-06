Autoritățile spaniole de securitate analizează dacă printre miile de migranți care au intrat în enclava spaniolă Ceuta, în urma trecerii masive a frontierei din 30 iulie, s-au aflat și persoane cu antecedente legate de terorismul jihadist. Potrivit unor informații apărute în presa spaniolă, anchetatorii ar fi identificat mai mulți indivizi care figurau deja în bazele de date ale serviciilor de securitate.

Informațiile apar într-un moment în care autoritățile spaniole se pregătesc pentru posibilitatea unei noi tentative de trecere în masă a frontierei dintre Maroc și Ceuta, după ce pe rețelele sociale circulă apeluri pentru organizarea unei alte traversări în jurul datei de 15 august.

Potrivit informațiilor publicate de presa spaniolă, ofițeri ai Comisariatului General pentru Informații din cadrul Poliției Naționale și ai serviciilor de informații ale Gărzii Civile au analizat imaginile surprinse în timpul afluxului de migranți.

Conform acestor relatări, anchetatorii ar fi identificat cel puțin 12 persoane care ar fi fost arestate, condamnate și ulterior expulzate în Maroc pentru infracțiuni asociate terorismului jihadist. Până în prezent, Ministerul de Interne al Spaniei, Poliția Națională și Garda Civilă nu au confirmat oficial aceste informații și nu au oferit detalii suplimentare despre anchetă.

În paralel, platforma spaniolă Maldita.es susține că a identificat zeci de grupuri de Facebook, conversații pe WhatsApp, conturi de Instagram și canale Telegram folosite pentru organizarea unei noi încercări de a ajunge în Ceuta.

Potrivit investigației, participanții distribuie informații despre trasee, schimbă numere de telefon, discută despre prezența forțelor de ordine și își recomandă echipamentul necesar pentru traversare. De asemenea, pe unele conturi de Instagram sunt promovate imagini și hashtaguri care încurajează participarea la viitoarea acțiune.

Specialiștii în combaterea terorismului atrag atenția că amenințarea jihadistă din Spania s-a modificat în ultimii ani. Radicalizarea are loc tot mai frecvent prin intermediul rețelelor sociale, aplicațiilor de mesagerie criptată și conținutului online distribuit rapid, în locul structurilor teroriste clasice, puternic ierarhizate.

În acest context, cooperarea dintre serviciile spaniole și cele marocane, în special schimbul de informații privind persoanele radicalizate, este considerată esențială pentru verificarea unui număr foarte mare de migranți într-un interval scurt de timp.

La sfârșitul lunii iulie, mii de persoane au pătruns în Ceuta pe mare și pe uscat, depășind capacitatea autorităților locale și determinând Madridul să trimită întăriri din partea poliției și armatei. Evenimentul a reprezentat unul dintre cele mai ample episoade de presiune migratorie asupra enclavei spaniole din ultimii ani.

În mediul online au circulat și imagini cu voluntari ai Crucii Roșii oferind hrană și asistență migranților ajunși în Ceuta. În același timp, aceste imagini au generat numeroase reacții pe rețelele sociale.

Totuși, opiniile exprimate online cu privire la gestionarea situației și la costurile implicate reprezintă reacții ale utilizatorilor și nu constituie informații confirmate de autorități.

Între timp, guvernul spaniol continuă cooperarea cu Marocul pentru returnarea persoanelor care nu îndeplinesc condițiile legale de ședere și pentru prevenirea unor noi traversări ilegale