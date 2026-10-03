Unsprezece persoane au fost transportate la spital, sâmbătă dimineață, după prăbușirea unui bar din localitatea San Vicente de la Sonsierra, în regiunea La Rioja, din nordul Spaniei. În momentul producerii incidentului, în interiorul localului se aflau între 25 și 30 de persoane, iar mai multe dintre acestea au rămas blocate sub ruinele clădirii.

Prăbușirea s-a produs în jurul orei 5:25, ora locală, când structura imobilului a cedat. Echipele de salvare au intervenit de urgență pentru evacuarea răniților și căutarea persoanelor care ar fi putut rămâne prinse sub dărâmături, potrivit Reuters.

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile din La Rioja, persoanele care au supraviețuit incidentului au povestit că podeaua localului s-a surpat, fiind urmată de prăbușirea tavanului.

În urma cedării structurii, mai mulți oameni au fost surprinși sub resturile construcției. Pompierii și celelalte echipe de intervenție au desfășurat operațiuni de căutare și salvare, verificând întreaga zonă pentru a identifica eventualele victime blocate.

Unsprezece persoane au fost rănite și transportate la unități medicale pentru îngrijiri. Deocamdată, autoritățile nu au făcut publice informații despre starea acestora sau despre gravitatea leziunilor.

Poliția spaniolă investighează circumstanțele în care s-a produs incidentul, urmând să stabilească din ce cauză a cedat structura clădirii.

Anchetatorii vor verifica dacă imobilul prezenta deficiențe structurale, dacă au existat probleme legate de întreținerea acestuia sau dacă au fost încălcate normele de siguranță.

San Vicente de la Sonsierra este o localitate din provincia La Rioja, în nordul Spaniei, o regiune cunoscută pentru podgoriile și turismul viticol.

La momentul prăbușirii, în bar se aflau între 25 și 30 de persoane. Echipele de salvare au continuat verificările pentru a stabili dacă toți cei prezenți au fost găsiți și dacă mai există oameni prinși sub dărâmături.

Cauza exactă a incidentului nu a fost stabilită, iar ancheta poliției urmează să clarifice dacă surparea podelei a fost provocată de o problemă a structurii de rezistență sau de alți factori.