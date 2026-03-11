Incendiu devastator într-un autobuz din Elveția. Șase persoane au murit

Un incendiu devastator izbucnit într-un autobuz din vestul Elveției s-a soldat cu mai multe victime, iar autoritățile iau în calcul posibilitatea ca focul să fi fost provocat în mod intenționat. Tragedia a determinat declanșarea unei anchete ample pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul, potrivit Reuters.

Incidentul a avut loc marți în localitatea Kerzers, situată în cantonul Fribourg, la aproximativ 20 de kilometri de capitala elvețiană Bern. Potrivit primelor date furnizate de poliție, autobuzul circula pe un drum din zonă în momentul în care a fost cuprins brusc de flăcări. Incendiul s-a extins rapid în interiorul vehiculului, provocând o situație dramatică pentru persoanele aflate la bord.

Autoritățile au confirmat că cel puțin șase oameni și-au pierdut viața în urma incendiului. Alte trei persoane au suferit răni și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Echipele de intervenție au ajuns la fața locului în scurt timp după apelul de urgență și au încercat să limiteze proporțiile incendiului, însă flăcările erau deja foarte puternice în momentul sosirii pompierilor.

Frederic Papaux, purtător de cuvânt al poliției din cantonul Fribourg, a explicat că primele indicii obținute de anchetatori ridică suspiciunea că focul ar fi fost declanșat intenționat de cineva aflat în autobuz. „În această etapă a investigației, există elemente care sugerează că ar putea fi vorba despre o acțiune deliberată a unei persoane din interiorul vehiculului”, a declarat acesta, citat de Reuters.

Polițiștii au precizat că, până în prezent, nu există dovezi că în incident ar fi fost implicat un alt vehicul sau că ar fi avut loc un accident rutier înaintea izbucnirii incendiului. Astfel, ancheta se concentrează în principal pe ceea ce s-a întâmplat în interiorul autobuzului și pe identificarea exactă a cauzei declanșării focului.

În paralel, specialiștii criminaliști analizează epava vehiculului și colectează probe care ar putea indica modul în care a pornit incendiul. Martorii sunt audiați, iar autoritățile încearcă să reconstituie succesiunea evenimentelor din minutele premergătoare tragediei.

Reacțiile oficiale nu au întârziat să apară. Președintele Elveției, Guy Parmelin, a transmis un mesaj public în care și-a exprimat șocul și tristețea în urma tragediei. Liderul elvețian a subliniat că pierderea de vieți omenești într-un astfel de incident este profund tulburătoare și a transmis condoleanțe familiilor victimelor.

Autoritățile elvețiene continuă cercetările pentru a clarifica toate aspectele cazului și pentru a stabili dacă incendiul a fost într-adevăr rezultatul unei acțiuni deliberate sau dacă există și alte cauze care ar fi putut contribui la producerea tragediei. Ancheta rămâne în desfășurare, iar rezultatele preliminare sunt așteptate în perioada următoare.