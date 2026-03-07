Două femei au ajuns la spital, după ce au căzut dintr-un autobuz în Sibiu

Două femei în vârstă de 72 de ani au fost rănite sâmbătă, după un incident produs într-un autobuz de transport public din municipiul Sibiu, potrivit Inspectoratului Județean de Poliție.

Evenimentul a avut loc pe strada Siretului, în momentul în care vehiculul a plecat din stație, iar ușile nu ar fi fost asigurate corespunzător. Cele două pasagere s-au dezechilibrat și au căzut pe partea carosabilă, fiind ulterior transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii rutieri au intervenit la fața locului și au demarat verificări pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, autobuzul era condus de un bărbat în vârstă de 53 de ani, din Sibiu. Vehiculul circula pe strada Siretului, pe direcția către Calea Dumbrăvii, iar incidentul s-a produs imediat după oprirea într-o stație.

Reprezentanții IPJ Sibiu au precizat că, la momentul plecării din stație, ușile mijlocului de transport nu ar fi fost închise corespunzător.

„Polițiștii rutieri au intervenit la un accident de circulație, produs pe strada Siretului din municipiul Sibiu. Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că, în timp ce conducea un mijloc de transport în comun, pe strada Siretului către Calea Dumbrăvii, un bărbat de 53 din Sibiu a oprit într-o stație de autobuz, iar la momentul punerii în mișcare de pe loc, ușile vehiculului nu ar fi fost asigurate corespunzător, iar două pasagere, ambele în vârstă de 72 de ani, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut pe partea carosabilă”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma căderii, cele două femei au suferit răni și a fost necesară intervenția echipajelor medicale.

La fața locului au intervenit echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Sibiu, care au acordat primul ajutor victimelor. Potrivit medicilor, una dintre femei s-ar fi dezechilibrat în timp ce cobora din autobuz și a suferit o fractură la nivelul piciorului.

Cea de-a doua victimă a fost, de asemenea, rănită în momentul coborârii din autobuz, medicii constatând că aceasta a suferit un traumatism cranian.

Ambele femei au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament medical.

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs incidentul. Anchetatorii verifică inclusiv dacă au fost respectate toate procedurile de siguranță în timpul opririi și plecării autobuzului din stație.

Autoritățile au precizat că verificările sunt în desfășurare și că vor fi stabilite eventualele responsabilități după finalizarea cercetărilor.

„Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale”, au mai transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Incidentul este investigat ca accident rutier, iar rezultatele anchetei vor clarifica dacă a existat o defecțiune tehnică sau o problemă legată de operarea ușilor vehiculului.