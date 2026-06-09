Un bărbat din Somalia în vârstă de aproximativ 30 de ani a fost arestat pentru tentativă de omor după un atac violent cu cuțitul produs luni seară în nordul orașului Belfast, Irlanda de Nord, potrivit Sky News.

Incidentul a lăsat victima, un bărbat de peste 40 de ani, în stare gravă la spital și a declanșat o amplă anchetă a poliției.

Atacul a avut loc în jurul orei 22:30, pe Kinnaird Avenue, în apropierea unui complex de apartamente din nordul Belfastului. Cazul a atras atenția autorităților britanice după apariția unor imagini filmate de martori și distribuite online, în care mai multe persoane încearcă să oprească agresorul.

Potrivit Poliției din Irlanda de Nord (PSNI), victima a fost transportată de urgență la spital după ce a suferit răni semnificative la nivelul feței, gâtului și spatelui. La câteva ore după incident, starea sa era descrisă drept gravă.

🚨HORRIFIC ATTEMPTED BEHEADING ON THE STREETS OF BELFAST 😱 Graphic Warning ⚠️ Just after 10:30pm last night on Kinnaird Avenue, North Belfast, a man was slashed and stabbed in a frenzied attack, with the suspect on top of him on the ground repeatedly hacking at his head and… — J Stewart (@triffic_stuff_) June 9, 2026

Poliția a confirmat că suspectul, despre care presa britanică relatează că ar fi de origine somaleză, a fost reținut sub acuzația de tentativă de omor și se află în continuare în custodia autorităților. Anchetatorii încearcă să stabilească motivul exact al atacului.

Un element remarcat de autorități este intervenția mai multor persoane aflate în zonă în momentul agresiunii. Potrivit poliției, martorii au încercat să împiedice continuarea atacului până la sosirea echipajelor de intervenție.

Asistentul șef al poliției, Ryan Henderson, a descris incidentul drept „un atac brutal” și a anunțat că a fost declarată o situație critică. Oficialul a precizat că ancheta este tratată cu maximă prioritate și că poliția desfășoară verificări pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale agresiunii.

În același timp, PSNI a cerut publicului să nu redistribuie imaginile video apărute online, avertizând că acestea pot provoca traume suplimentare familiei victimei și pot afecta investigația aflată în desfășurare.

Prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, a condamnat public atacul și a transmis că nu există toleranță pentru asemenea acte de violență.

Potrivit declarației sale, agresiunea din Belfast este „oribilă” și „dezgustătoare”, iar autoritățile trebuie să acționeze ferm împotriva unor astfel de fapte. Premierul a mulțumit, de asemenea, persoanelor care au intervenit pentru a ajuta victima înainte de sosirea poliției.

The horrific attack in Belfast last night is sickening. I have absolutely no tolerance for abhorrent scenes of violence like this on our streets. My thoughts are first and foremost with the victim, and I thank the first responders, including members of the public who… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 9, 2026

Condamnări au venit și din partea mai multor lideri politici locali, care au descris imaginile surprinse la locul incidentului drept extrem de tulburătoare și au cerut o investigație rapidă și completă.

Zona din jurul locului atacului a rămas izolată de poliție în cursul zilei de marți, în timp ce criminaliștii au continuat cercetările. Autoritățile au desfășurat activități suplimentare de patrulare și dialog cu locuitorii pentru a reduce temerile generate de incident.

Reprezentanți ai comunității au declarat că locuitorii sunt profund afectați de cele întâmplate, iar nivelul de violență manifestat în spațiul public a provocat îngrijorare în rândul rezidenților din zonă.

Poliția din Irlanda de Nord investighează în prezent toate circumstanțele care au condus la atac și încearcă să stabilească dacă a existat un motiv specific în spatele agresiunii. Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații suplimentare privind relația dintre victimă și suspect.

Cazul a devenit unul dintre cele mai urmărite subiecte din Regatul Unit în ultimele ore, atât din cauza gravității rănilor suferite de victimă, cât și a imaginilor care au circulat pe rețelele sociale și au generat reacții la nivel național.