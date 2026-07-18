Procurorii din Ucraina au făcut publică vineri o înregistrare video care surprinde momentul exploziei din atentatul cu bombă comis pe 29 iunie la Monaco, în urma căruia omul de afaceri ucrainean Vadim Ermolaev, partenera sa și fiul lor au fost grav răniți. Imaginile au fost prezentate de procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, potrivit Le Monde.

Publicarea înregistrării reprezintă un nou pas în ancheta privind atacul care a zguduit Principatul Monaco, unul dintre cele mai sigure state din lume. În paralel, autoritățile ucrainene continuă investigațiile privind moartea femeii suspectate că ar fi plasat dispozitivul exploziv și implicarea altor persoane în acest caz.

Potrivit procurorului general Ruslan Kravcenko, anchetatorii au reușit să recupereze una dintre cele mai importante probe din dosar, deși suspecții ar fi încercat să o distrugă.

Este vorba despre o înregistrare video realizată de o cameră de supraveghere instalată în apropierea locului crimei. Conform anchetei, aceasta fusese amplasată din timp pentru a confirma executarea atentatului.

În imaginile publicate apare o persoană care lasă o geantă în fața intrării într-un imobil și pleacă. La scurt timp, în momentul în care un bărbat, o femeie și un adolescent ajung în dreptul ușii, dispozitivul exploziv este detonat.

Ancheta are și o dimensiune internațională. O ucraineancă în vârstă de 39 de ani, Anastasia Berezovska, suspectată că ar fi amplasat bomba, a fost găsită moartă la câteva zile după atentat în apropiere de Kiev.

Femeia prezenta mai multe plăgi prin împușcare la nivelul capului și era căutată prin Interpol la solicitarea autorităților din Monaco. Ea era acuzată de tentativă de omor, amplasarea unui dispozitiv exploziv într-un loc public cu intenție criminală și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.

În dosarul privind uciderea acesteia au fost arestați doi suspecți: un fost ofițer de poliție și un ofițer activ din cadrul Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apărării din Ucraina. Ambii au fost plasați în arest preventiv pentru 60 de zile, fără posibilitatea eliberării pe cauțiune.

Atentatul a avut loc pe 29 iunie, în holul clădirii în care locuia Vadim Ermolaev, un om de afaceri ucrainean în vârstă de 58 de ani, care deține și cetățenie cipriotă.

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Explozia a fost provocată de un dispozitiv detonat de la distanță în momentul în care Ermolaev, partenera sa și fiul lor, în vârstă de 13 ani, au intrat în clădire.

Toate cele trei victime au supraviețuit, însă au suferit răni grave și au fost transportate la spital, unde au primit îngrijiri medicale.

Atacul a atras atenția autorităților europene și a opiniei publice internaționale, deoarece s-a produs în Monaco, un stat cunoscut pentru măsurile stricte de securitate și pentru comunitatea numeroasă de oameni de afaceri și persoane cu averi importante.

Anchetatorii din Ucraina și Monaco continuă cooperarea pentru a stabili toate circumstanțele atentatului, inclusiv cine a comandat atacul și ce rol au avut persoanele implicate