Explozia din Monaco: Suspecta, o ucraineancă de 39 de ani, căutată de Interpol. Update: Poza și traseul fugii
- Dosofteea Lainici
- 3 iulie 2026, 19:16
Ancheta privind explozia produsă recent la Monaco avansează rapid. Autoritățile germane au percheziționat joi, 2 iulie, locuința unei femei suspectate de comiterea atacului, în timp ce Interpolul a emis o notificare oficială de căutare pe numele Anastasiei Berezovska, conform Le Figaro.
Percheziții în Germania
Poliția din regiunea Hesse și parchetul din Frankfurt au confirmat vineri că au descins la domiciliul închiriat de suspectă în Germania. Deși femeia nu a fost găsită la fața locului și rămâne în prezent în libertate, forțele de ordine au reușit să ridice mai multe elemente de probă care vor fi transmise autorităților judiciare din Monaco.
În aceeași operațiune, a fost identificat și confiscat un autovehicul utilizat de suspectă.
Portretul suspectei: „Deghizată în bărbat”
Suspecta, identificată de Interpol ca fiind Anastasia Berezovska, o ucraineancă de 39 de ani, este căutată sub acuzații grave, printre care „tentativă de asasinat” și „plasarea unui dispozitiv exploziv pe calea publică”. Potrivit descrierii oficiale, femeia are părul șaten închis și un tatuaj distinctiv pe brațul drept.
Detalii șocante despre modul de operare
Conform declarațiilor procurorului adjunct din Monaco, Morgan Raymond, anchetatorii au reconstituit firul evenimentelor cu ajutorul imaginilor de supraveghere și al mărturiilor:
Repetarea traseului:Suspecta a fost surprinsă făcând mai multe recunoașteri în zonă în zilele de 26 și 27 iunie. Deghizarea: În timpul pregătirilor, femeia a fost filmată „deghizată în bărbat”, purtând haine largi și un fes negru pentru a-și ascunde identitatea.
Momentul atacului:Cu o zi înainte de explozie, ea a fost surprinsă pe camere fără deghizare, parcurgând același traseu. În ziua fatidică, aceasta a așteptat victimele pe o bancă din Place des Moulins. După ce a depus dispozitivul exploziv – descris de autorități ca fiind unul „artizanal” – pe peronul imobilului, suspecta s-a asigurat că victimele sunt în proximitate și a declanșat deflagrația cu ajutorul unei telecomenzi.
Identificarea suspectei a fost posibilă datorită exploatării amănunțite a imaginilor video, care au permis autorităților să facă legătura între „silueta” deghizată în bărbat și aparițiile ulterioare ale femeii în aceleași locuri, cu același bagaj.
Autoritățile continuă eforturile pentru localizarea și capturarea suspectei, care este considerată periculoasă.
Update 19.46. De la Monaco la Frankfurt: Cursa europeană a Anastasiei Berezovska
Povestea din spatele exploziei din 29 iunie începe cu mult înainte ca detonatorul să fie activat la Monaco, la ora 20:50. Potrivit autorităților, Anastasiia Berezovska, o refugiată ucraineană din regiunea Luhansk stabilită în Germania, pregătise atacul cu minuțiozitate.
Pregătirile și o primă pistă în Franța
Procurorul general adjunct, Morgan Raymon, a confirmat că suspecta a efectuat „mai multe recunoașteri” în Monaco pe 26 și 27 iunie, folosind o mașină de închiriat înmatriculată în Germania.
Interesant este faptul că vehiculul fusese ridicat din comuna franceză vecină, Menton, cu câteva zile înainte de atac.
Berezovska a recuperat mașina de la secția de poliție din Beausoleil, o altă comună franceză limitrofă cu Monaco, folosind o identitate falsă. Această mișcare subliniază planificarea ei atentă.
Atacul și prima etapă a fugii
În seara zilei de 29 iunie, la ora 20:50, explozia a zguduit strada Révérend-Père-Louis-Frolla din Monaco, rănindu-l pe oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev și familia sa. Dispozitivul fusese declanșat de la distanță de Berezovska, aflată la doar câțiva pași distanță.
Imediat după atac, suspecta s-a deghizat în bărbat și a fugit pe jos, urcând strada către Chemin de Noix, o rută care o ducea direct înapoi pe teritoriul francez, în Beausoleil.
Inițial, anchetatorii au pierdut urma suspectului deghizat. Abia după ce au descoperit identitatea reală a fugarei, au realizat că aceasta câștigase timp prețios. Informațiile arată că Berezovska a urcat în mașina sa de închiriat și s-a îndreptat imediat spre Italia, folosind autostrada.
Traseul european către Frankfurt
Urmărirea vehiculului a condus anchetatorii pe un traseu complex prin Europa. Așa cum ilustrează harta, fuga ei a inclus, cel mai probabil, tranzitarea Elveției sau a Austriei, având în vedere geografia, înainte de a ajunge la destinația sa finală: Frankfurt, Germania.
Această rută, de la Monaco prin Italia, urcând spre nord prin Alpi, demonstrează determinarea și resursele ei.
Anchetatorii au identificat în cele din urmă domiciliul ei din districtul Main-Taunus, lângă Frankfurt, unde locuia ca refugiată din martie 2022. Presa germană crede că aceasta ar avea experiență în „vânătoare”, ceea ce ar putea explica sângele rece și precizia cu care a operat.
Misterul complicilor
Deși traseul de la Monaco la Frankfurt a fost reconstituit, multe întrebări rămân fără răspuns. Berezovska este încă în libertate, iar anchetatorii nu știu dacă se mai află în Germania.
Mai presus de toate, procurorul a subliniat că ea „nu a acționat singură”. Două persoane au fost reținute și interogate săptămâna aceasta, dar eliberate din lipsă de probe.
Ancheta continuă, fiind o colaborare strânsă între autoritățile din Monaco, Franța și Germania, sprijinite de Interpol și Europol, pentru a descoperi rețeaua care a ajutat-o pe Anastasiia Berezovska în această spectaculoasă și periculoasă căutare europeană.