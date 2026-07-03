Ancheta privind explozia produsă recent la Monaco avansează rapid. Autoritățile germane au percheziționat joi, 2 iulie, locuința unei femei suspectate de comiterea atacului, în timp ce Interpolul a emis o notificare oficială de căutare pe numele Anastasiei Berezovska, conform Le Figaro.

Poliția din regiunea Hesse și parchetul din Frankfurt au confirmat vineri că au descins la domiciliul închiriat de suspectă în Germania. Deși femeia nu a fost găsită la fața locului și rămâne în prezent în libertate, forțele de ordine au reușit să ridice mai multe elemente de probă care vor fi transmise autorităților judiciare din Monaco.

În aceeași operațiune, a fost identificat și confiscat un autovehicul utilizat de suspectă.

Suspecta, identificată de Interpol ca fiind Anastasia Berezovska, o ucraineancă de 39 de ani, este căutată sub acuzații grave, printre care „tentativă de asasinat” și „plasarea unui dispozitiv exploziv pe calea publică”. Potrivit descrierii oficiale, femeia are părul șaten închis și un tatuaj distinctiv pe brațul drept.

Conform declarațiilor procurorului adjunct din Monaco, Morgan Raymond, anchetatorii au reconstituit firul evenimentelor cu ajutorul imaginilor de supraveghere și al mărturiilor:

Repetarea traseului:Suspecta a fost surprinsă făcând mai multe recunoașteri în zonă în zilele de 26 și 27 iunie. Deghizarea: În timpul pregătirilor, femeia a fost filmată „deghizată în bărbat”, purtând haine largi și un fes negru pentru a-și ascunde identitatea.

Momentul atacului:Cu o zi înainte de explozie, ea a fost surprinsă pe camere fără deghizare, parcurgând același traseu. În ziua fatidică, aceasta a așteptat victimele pe o bancă din Place des Moulins. După ce a depus dispozitivul exploziv – descris de autorități ca fiind unul „artizanal” – pe peronul imobilului, suspecta s-a asigurat că victimele sunt în proximitate și a declanșat deflagrația cu ajutorul unei telecomenzi.

Identificarea suspectei a fost posibilă datorită exploatării amănunțite a imaginilor video, care au permis autorităților să facă legătura între „silueta” deghizată în bărbat și aparițiile ulterioare ale femeii în aceleași locuri, cu același bagaj.

Autoritățile continuă eforturile pentru localizarea și capturarea suspectei, care este considerată periculoasă.