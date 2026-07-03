Julian Nagelsmann și-a prezentat demisia din funcția de selecționer al Germaniei, la doar patru zile după eliminarea surprinzătoare a echipei în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale, în fața Paraguayului. Informația a fost publicată vineri de presa germană, care susține că Federația Germană de Fotbal i-a cerut oficial să renunțe la mandat.

Potrivit publicației Bild și postului Sky Germania, tehnicianul în vârstă de 38 de ani, al cărui contract era valabil până în vara anului 2028, a acceptat solicitarea conducerii federației în urma unei reuniuni care a durat aproximativ trei ore și în care a fost analizat parcursul dezamăgitor al echipei naționale.

Germania a fost eliminată din Cupa Mondială după un eșec considerat unul dintre cele mai mari din istoria recentă a naționalei. După 1-1 la finalul timpului regulamentar și al prelungirilor, Paraguay s-a impus cu 4-3 la loviturile de departajare, într-un meci disputat la Foxborough, în apropiere de Boston.

Rezultatul a amplificat presiunea asupra lui Nagelsmann, iar conducerea Federației Germane a decis că este nevoie de o schimbare pe banca tehnică.

Potrivit presei germane, Jürgen Klopp este marele favorit pentru a prelua conducerea naționalei.

Antrenorul de 59 de ani are în palmares succese importante la Mainz, Borussia Dortmund și Liverpool. Cu formația engleză a câștigat Liga Campionilor în 2019 și titlul în Premier League în 2020, primul pentru club după o pauză de 30 de ani.

În ianuarie 2024, Klopp a anunțat că va părăsi Liverpool la finalul sezonului, după nouă ani petrecuți pe Anfield.

De la 1 ianuarie 2025 ocupă funcția de director global de fotbal în cadrul grupului Red Bull, coordonând activitatea sportivă a cluburilor deținute de compania austriacă.

Viitorul selecționer va prelua o echipă aflată într-o perioadă de rezultate slabe la turneele finale.

Germania a fost eliminată încă din faza grupelor la Cupele Mondiale din 2018 și 2022, iar actuala ediție a competiției a adus un nou eșec major, după eliminarea încă din șaisprezecimile de finală în fața Paraguayului.

Seria rezultatelor dezamăgitoare a accentuat presiunea asupra Federației Germane de Fotbal, care încearcă acum să reconstruiască una dintre cele mai titrate echipe naționale din lume.