După eliminarea dramatică a selecționatei din Germania în fața Paraguayului la loviturile de departajare, presa locală a avut o reacție extrem de dură față de performanța echipei naționale la Cupa Mondială 2026.

Tabloidul Bild a titrat pe prima pagină a site-ului:

„Un alt coşmar pentru fotbalul german. Eliminare jenantă împotriva Paraguayului. Am ratat trei lovituri de departajare”.

Ziarul i-a acordat antrenorului Julian Nagelsmann nota 6 (cea mai slabă notă posibilă în sistemul german de notare) și a descris evoluția echipei drept „dezastruoasă”, „lentă, plictisitoare și letargică”.

Și Süddeutsche Zeitung a vorbit despre „o nouă umilință”, scriind:

„Meciul a dat impresia că cineva a apăsat butonul de încetinire. Germania, care la această Cupă Mondială, după victorie cu 7-1 împotriva echipei Curaçao, nu a oferit nicio performanță convingătoare, se întoarce acum acasă cu un bilet de întoarcere pe deplin meritat”.

Revista Kicker a mers și mai departe, calificând înfrângerea drept „o recunoaștere a eșecului pentru fotbalul german și pentru Nagelsmann”:

„Pentru a treia oară consecutiv, echipa națională a Germaniei nu a reușit să ajungă în optimile de finală ale unei Cupe Mondiale. Aceasta este o recunoaștere a eșecului și o dovadă că Germania se îndepărtează tot mai mult de vârful fotbalului mondial. Motivele sunt numeroase și ar fi mult prea simplist să-i atribuim singura responsabilitate pentru acest eșec lui Julian Nagelsmann”.

Frankfurter Allgemeine Zeitung a pus sub semnul întrebării și viitorul selecționerului:

„Împotriva Paraguayului, Germania a avut un final de coșmar al unui turneu în care nu a pornit niciodată cu adevărat”.

Cvadrupla campioană mondială (1954, 1974, 1990 și 2014) traversează cea mai neagră perioadă din istoria sa recentă. Germania a fost eliminată în faza grupelor în 2018 și 2022, iar acum în 16-imi în 2026. Ultima prezență în semifinale datează din Euro 2016.

Julian Nagelsmann, care a preluat echipa în toamna lui 2023, se află sub presiune maximă, deși contractul său este valabil până în 2028. Presa germană se întreabă deja public dacă perioada sa la națională „se termină acum acolo unde a început”.