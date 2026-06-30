Minunea din Boston. Paraguay produce șocul Mondialului 2026 și elimină Germania la penalty-uri!

O nouă pagină de istorie pură s-a scris pe gazonul de la Boston. Un meci care a sfidat toate calculele de pe hârtie și statistica brută. Selecționata Paraguayului, condusă magistral din defensivă de Gustavo Alfaro, a realizat una dintre cele mai mari surprize din istoria recentă a Cupelor Mondiale. Care anunță un scandal uriaș în federația germană.

Paraguay a trimis acasă campioana mondială, Germania, după o serie dramatică de lovituri de departajare. Nemții nu au reușit să controleze realitatea de pe teren.

La finalul jocului, scorul a fost 1-1. După penaltyuri a fost 3-4. Grație unui portar de excepție: Orlando Gill

Din primul minut, scenariul a fost cel anticipat. O posesie zdrobitoare a Germaniei, care a atins borna ireală de 75-79% în anumite momente, și o circulație sterilă a balonului în jurul unui bloc defensiv paraguayan așezat într-un sistem 4-5-1 extrem de rigid.

Leroy Sané, Florian Wirtz și Deniz Undav s-au lovit constant de un zid impenetrabil format din căpitanul Gustavo Gómez și José Canale.

Deși „Die Mannschaft” controla ritmul, ocaziile mari au întârziat să apară. Și, conform vechii legi a fotbalului, deschiderea de scor a venit împotriva cursului jocului în minutul 42.

După o lovitură de colț respinsă inițial de Manuel Neuer, sud-americanii au recuperat rapid, Matías Galarza a trimis o centrare perfectă în careu, iar micuțul atacant Julio Enciso (doar 1,68 m) s-a înălțat superb și a reluat cu capul în plasă, marcând primul gol din istoria Paraguayului într-o fază eliminatorie de Campionat Mondial.

1-0 pentru Paraguay.

Julian Nagelsmann a mutat la pauză, introducându-l pe Leon Goretzka, iar forcingul nemțesc a dat roade repede. În minutul 54, Florian Wirtz a inventat o acțiune superbă pe flancul stâng, a centrat ideal în careu, de unde Kai Havertz a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap trimisă impecabil în colțul porții lui Orlando Gill.

Germania a continuat să apese pe accelerație, introducându-l și pe Jamal Musiala. Finalul timpului regulamentar și cele două reprize de prelungiri au fost un adevărat asediu la poarta Paraguayului, care s-a apărat cu toate liniile în propria suprafață de pedeapsă.

Momentul de maximă controversă a avut loc în prelungiri, când Jonathan Tah a trimis mingea în plasă, dar golul a fost anulat de arbitru după consultarea VAR pentru un fault comis de Waldemar Anton asupra portarului Orlando Gill.

Meciul s-a decis acolo unde Germania părea, istoric, invincibilă. Însă presiunea a frânt destinele europenilor, care au înregistrat prima înfrângere la penalty-uri la un Campion Mondial din 1976 încoace.

Seria a început dezastruos pentru nemți: eroul serii, portarul Orlando Gill, a ghicit colțul și a parat șutul lui Kai Havertz. Deși Paraguayul a tremurat și el la ratările lui Sanabria și Balbuena, Germania a irosit incredibil alte două penalty-uri prin Nick Woltemade și, decisiv, Jonathan Tah (șuturi ratate/apărate).

În cele din urmă, fundașul José Canale a transformat cu un calm olimpian penalty-ul decisiv, declanșând fiesta sud-americană la Boston (scor 3-4 la loviturile de departajare). Paraguay merge în optimi, unde va înfrunta câștigătoarea dintre Franța și Suedia!

La finalul confruntării, componenții „La Albirroja” și-au stăpânit cu greu lacrimile de fericire, potrivit fifa.com.

Gustavo Gómez (fundaș și căpitan al Paraguayului): > “Cred că sentimentul este greu de explicat în cuvinte. Sunt extrem de mândru de colegii mei, de acest grup. Cred că am spus și la ultimul interviu că acest grup merită cel puțin un meci, iar după tot ce am îndurat, ceea ce mă impresionează cel mai mult este unitatea noastră.

Avem o forță incredibilă de a înfrunta orice situație. Germania a știut foarte bine că trebuie să muncească enorm ca să ne învingă.”

Orlando Gill (portar Paraguay și omul meciului): “O emoție imensă! A fost un meci extrem de greu. Am reușit să rezistăm la barajul lor. Noi am deschis scorul, ei au egalat, dar am avut puterea să menținem ritmul și să nu ne prăbușim. Evident, am analizat în detaliu fiecare jucător advers și fiecare secret al executanților de penalty-uri.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să apăr două lovituri de la 11 metri. Este un privilegiu uriaș; am eliminat o campioană! Această victorie este dedicată tuturor paraguayenilor!”

Ziarul din München critică dur lipsa de verticalitate și ritmul lent imprimat jocului:„Nagelsmann a mutat ofensiv, i-a trimis pe parcurs pe Musiala, Goretzka sau Woltemade, dar circulația balonului a rămas previzibilă, fix pe placul fundașilor Gustavo Gómez și José Canale.

Golul anulat lui Tah în prelungiri a fost singurul moment în care am spart cu adevărat barajul, dar dincolo de decizia VAR, Germania a arătat ca o echipă obosită și lipsită de sclipire în fața unui adversar determinat. Eliminarea în fața Paraguayului reprezintă un duș rece extrem de brutal pentru fotbalul nostru.”

Revista de referință a fotbalului german a preferat o analiză tactică rece, arătând cu degetul spre jocul steril al echipei conduse de Julian Nagelsmann: „Paraguayul lui Gustavo Alfaro ne-a dat o lecție de organizare defensivă. Leroy Sané, Florian Wirtz și Kai Havertz nu au găsit deloc spații în blocul rigid de 4-5-1.

Deși golul lui Havertz din minutul 54 ne-a readus în joc după eroarea colectivă de la golul lui Enciso, echipa a suferit enorm la capitolul creativitate în prelungiri. Când ajungi la ruleta penalty-urilor împotriva unui portar precum Orlando Gill, care a prins ziua carierei, îți asumi un risc imens. Prăbușirea este totală.”