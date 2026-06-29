O analiză detaliată publicată de fostul senator Gelu Vișan, pe Facebook, oferă o perspectivă critică asupra evoluției postului de televiziune Realitatea Plus, pe care îl descrie ca fiind transformat structural într-o veritabilă organizație politică. Conform acestei opinii, implicarea directă în jocurile de putere a depășit atribuțiile clasice ale presei, generând o fractură majoră în interiorul taberei suveraniste din România.

Potrivit afirmațiilor făcute de Gelu Vișan, transformarea instituției media într-un actor politic activ nu este un fenomen recent, ci își are originile în iarna anului 2024. Această evoluție a fost marcată de o intenție clară de asumare a unui rol de coordonare la nivelul întregului eșichier suveranist.

„Realitatea a intrat in în politică demult, din decembrie 2024, cu pretentia clară de a CONDUCE, repet, de a CONDUCE Miscarea Suveranistă.”

Fostul senator subliniază că această strategie a culminat cu decizii electorale concrete, mascate sub aparența unor inițiative independente, dar ghidate în totalitate din studiourile de televiziune.

„Partidul Realitatea Tv Plus, ca orice partid “serios”, a culminat implicarea in politică desemnând un candidat pentru primăria Capitalei, care s-a dat independent, dar de fapt era o candidatură strict politică din partea unei televiziuni.”

Vișan explică modul în care este percepută organigrama internă a acestei structuri hibride. În viziunea sa, conducerea este una clar politică, chiar dacă membrii săi folosesc în mod curent statutul de jurnaliști pentru a-și exercita influența publică.

„De partidul Realitatea Plus, care îl are ca președinte pe Maricel Păcuraru și Președinte executiv pe Anca Alexandrescu, ceilalți copii fiind, chiar dacă fac pe ziariștii, vicepresednti ai Parfidului Realitatea.”

Primele disensiuni majore au apărut în momentul în care Călin Georgescu s-a opus direct candidaturilor stabilite de conducerea postului. Vișan relatează că, din cauza reticenței de a-l înfrunta direct pe Georgescu, reacțiile s-au îndreptat împotriva sa, reproșându-i-se lipsa de loialitate față de linia editorială și politică a postului.

„Neavând tupeu să se ia de Georgescu, Partidul Realitatea m-a atacat pe mine, că nu am susținut-o pe Anca. Stiți ce a ieșit, Anca m-a facut cum i-a venit la gură, din trădătorul partidului Realitatea dezbinator nescoțându-mă, eu doar spunând ce a spus Călin Georgescu.”

Fostul senator reamintește că a anticipat de o lungă perioadă de timp acest deznodământ, avertizând public asupra riscurilor pe care le implică transformarea unui patron de media în lider politic de umbră, fapt ce trebuia să ducă inevitabil la un conflict deschis cu liderii curentului suveranist. Motivul real al ostilității îndreptate împotriva sa, venite atât din partea postului, cât și de la George Simion, ar fi fost legătura strânsă pe care o avea cu Călin Georgescu, o proximitate care împiedica exercitarea unui control eficient asupra acestuia din urmă.

Analiza dezvăluie detalii legate de gradul de dependență în care s-ar fi aflat anumiți lideri politici față de această structură media. Până la un moment cheie din evoluția politică recentă, controlul exercitat asupra resurselor și deciziilor din interiorul partidului AUR ar fi fost unul semnificativ, bazat pe un sprijin financiar substanțial.

„Simion a fost controlat 100% de Partidul Politic Realitatea, până la învestitea guvernului Vestea. Până la acel moment, Simion si in cea mai mare parte AUR au fost sub controlul total, prin banii împrumutați, și nu numai, al Partidului Realitatea.”

Presiunea exercitată asupra structurilor de conducere ale partidului a inclus, potrivit relatării, introducerea unor persoane din cercul de influență al managementului media direct în funcții cheie, pentru a asigura monitorizarea permanentă a liderilor. Situația devenise extrem de tensionată pentru George Simion, existând riscul iminent ca formațiunea sa să fie asimilată complet.

Gelu Vișan detaliază că una dintre fiicele lui Maricel Păcuraru a fost impusă ca vicepreședinte în structura lui Simion, în timp ce o altă fiică, activând sub paravanul jurnalismului, realiza un marcaj strâns asupra lui Georgescu, completată de o prezență agresivă a Ancăi Alexandrescu.

Procesul de desprindere a început să prindă contur cu mai bine de o lună în urmă, însă punctul de maximă intensitate a fost atins în contextul negocierilor pentru învestirea noului Cabinet. Decizia lui George Simion de a refuza susținerea parlamentară pentru executiv a reprezentat elementul declanșator al unei rupturi definitive.

„Conflictul intre Simion și Partidul Realitatea a explodat când Simion nu a vrut să voteze guvernul Veștea. - De ce? Pentru că așa era tema, nu neapărat sau nu numai de la Călin Georgescu. Acesta a fost momentul celei de-a doua rupturi, fundamentale, intre Partidul Realitatea și Simion. Pentru că Partidul Realitatea nu funcționează ca un partid, ci ca o măciucă media, măciuca i-a căzut un cap lui Simion.”

Deși acționa din alte rațiuni, Simion s-a regăsit pe aceeași linie de opoziție cu Călin Georgescu și s-a plâns public de atacurile mediatice suferite. În acest context tensionat, deși nu era vizat direct de atacuri, Georgescu a intervenit public pentru a-i lua apărarea liderului AUR, nemulțumit de presiunile exercitate de televiziune.

În ciuda presiunilor repetate, controlul direct asupra lui Călin Georgescu nu a putut fi realizat. „Pe Călin Georgescu nu l-au putut controla niciodată, nici o secundă, iar Simion s-a dus la “tăticu”, că este atacat, iar Călin Georgescu, care oricum eta “plin”, le-a intors măciuca in cap înapoi.”

Gelu Vișan descrie momentul ca fiind o surpriză totală pentru realizatorii emisiunii, în special pentru președintele executiv al structurii media, Anca Alexandrescu, care s-a văzut privată de argumente în fața unui discurs extrem de ferm, acumulat după luni de reținere.

„Am văzut un Călin Georgescu care a spus “ - Ajunge!” Aici are dreptate. Pretenția lui Maricel Păcuraru și a Ancăi Alexandrescu de a conduce printr-o televiziune TOATĂ miscarea suveranistă, pe Simion, AUR, dar mai ales chiar pe Călin Georgescu, este in sine un act de schizofrenie.”

Eșecul strategiei de control a determinat o schimbare radicală de discurs din partea managementului postului. Reacțiile publice ulterioare au confirmat, în opinia fostului senator, adevăratele sentimente și strategii care erau cultivate anterior doar în discuțiile private, amintind de vechiul proverb referitor la cel care, ajuns la putere, își elimină propriul părinte.

„Astăzi, Anca Alexandrescu l-a făcut pe Călin Georgescu “Dictator și Nebun”, că se crede Dumnezeu. Pentru mine nu e surpriză, pentru că așa a gândit Anca de la început, asa s-a si exprimat in privat de multe ori, acum doar și-a dat arama pe față.”