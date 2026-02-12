Gelu Vișan, în conflict cu Realitatea Plus: M-au acuzat de toate relele din lume, după care m-au făcut trădător și dezbinator

Am fost linșat public și călcat în picioare de televiziunea Realitatea Plus, afirmă fostul senator Gelu Vișan. Într-o postare pe Facebook, politicianul a scris că că a fost atacat timp de 48 de ore în fața telespectatorilor, iar reprezentanții postului de televiziune nu i-ar fi oferit posibilitatea să își prezinte punctul de vedere.

El susține că postul de televiziune a difuzat în mod repetat informații false, prezentându-l ca pe un condamnat grațiat pentru viol, deși, potrivit fostului senator, reprezentanții Realitatea Plus și invitații din platou știau că lucrurile stau cu totul diferit.

„Am fost linșat public și “călcat în picioare” de televiziunea Realitatea Tv Plus pe 09 și 10 Decembrie, timp de 48 de ore, non-stop. Am fost făcut cum le-a venit la gură, au mințit încontinuu cu bună știință că am fost condamnat și grațiat pentru viol, cu toate că toți angajații de la Realitatea, invitații, inclusiv patronul știau că nu este adevărat, iar cu trei luni în urmă chiar în emisiune la ira 21:00 au spus că ei știu că nu e adevărat”, a arătat Gelu Vișan.

Fostul senator susține că, deși a participat constant la emisiunile postului, răspunzând invitațiilor dimineața, la prânz și seara, niciodată nu i s-a cerut să își prezinte punctul de vedere în timpul atacurilor mediatice.

„Cu toate astea, după ce un an de zile, zi de zi, seară de seară, pe banii mei, cu mașina mea, din timpul meu, am fost la toate emisiunile la care m-au invitat, dimineața, la prânz, seara, din stradă, din frig și zăpadă, la patruzeci de grade, și de câte două/trei ore pe zi, am răspuns la toate invitațiile, nici măcar nu mi-au cerut un punct de vedere.

Nu m-au sunat, nu m-au întrebat, nu mi-au cerut punctul de vedere, am văzut cu tristețe cum oameni pe care îi credeam prietenii mei m-au călcat în picioare nevinovat”, a continuat acesta.

Gelu Vișan susține că acuzațiile false difuzate de televiziunea Realitatea Tv Plus i-au afectat grav familia. Potrivit fostului senator, fiica și fiul său au fost nevoiți să le explice colegilor și prietenilor că tatăl lor nu a fost niciodată condamnat sau grațiat.

„Fata mea de șaisprezece ani pe care ei o cunosc și care a fost în studiolul Realitatea, a venit plângând zi de zi de la școală, pentru că a trebuit să facă față privirilor și vorbelor că tatăl ei, nevinovat, a fost acuzat în mod voit mincinos că a fost confamnat și grațiat. Fiul meu care este deja un tânăr respectat și pe picioarele lui, a trebuit să dea explicații colegilor și prietenilor că tatăl său nu a fost vreodată anchetat, cu atât mai puțin condamnat sau grațiat pentru ceva”, a adăugat fostul senator.

Politicianul a mai afirmat că atacurile mediatice au continuat și a doua zi, televiziunea calificându-l drept trădător și dezbinator și folosind expresii jignitoare în timpul unei emisiuni.

„A doua zi au continuat. La fel, m-au acuzat de toate relele din lume, după care m-au făcut trădător și dezbinator și cum le-a venit la gură, până la miezul nopții. Drept este că după aceea unii se lăudau orin studio că mi-au făcut ei “cheie”, un limbaj golănesc, demn de tomberoanele caracterului uman. Doare și acum când mă gândesc că au făcut o asemenea mizerie și sunt revoltat doar la gândul că o televiziune din România, oricum s-ar numi ea, s-a pretat la așa ceva”, a mai spus fostul senator.

Deși postul a emis ulterior un comunicat, sub presiunea Consiliului Național al Audiovizualului, fostul senator susține că aceasta reprezintă doar un gest simbolic, întrucât nu i s-a oferit dreptul de a-și exprima punctul de vedere.

„Comunicatul pe care l-au dat astăzi, obligați de CNA este o foarte mică consolare că am fost atacat mizerabil și nedrept fără să mi se dea dreptul să spun o vorbă în apărarea mea și a familiei mele, dar arată că au încălcat orice urmă de deontologie și de mod de a face presă linșându-mă public”, a încheiat Gelu Vișan.