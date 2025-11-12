Realitatea TV, amendată drastic de CNA pentru campania mascată în favoarea Ancăi Alexandrescu

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a aplicat sancțiuni în valoare totală de 300.000 de lei posturilor Realitatea Plus, România TV și Nașul TV pentru încălcarea legislației audiovizuale. Realitatea Plus a primit cea mai mare amendă, de 200.000 de lei, pentru difuzarea de conținut politic mascat și informații false.

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis, în ședința de miercuri, sancționarea a trei posturi de televiziune – Realitatea Plus, România TV și Nașul TV – pentru abateri grave de la legislația audiovizualului.

Cea mai mare sancțiune a fost aplicată postului Realitatea Plus, care a fost amendat cu 200.000 de lei pentru încălcarea mai multor articole din Codul de reglementare a conținutului audiovizual și din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Potrivit CNA, în mai multe emisiuni de știri și dezbateri difuzate în perioada 5–7 noiembrie 2025, postul a promovat mesaje politice și conținut partizan în afara perioadei oficiale de campanie electorală, încălcând dispozițiile legale privind neutralitatea editorială.

Prima parte a sancțiunii, în valoare de 100.000 de lei, a vizat emisiunile din 6 și 7 noiembrie 2025, în care, potrivit CNA, au fost difuzate materiale cu caracter de publicitate politică pozitivă, interzisă în afara campaniei electorale.

Articolul 166 alin. (1) din Codul audiovizual prevede clar: „Publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.”

Printre titlurile și subtitlurile difuzate de Realitatea Plus se numără:

„Astăzi: Anca Alexandrescu, din nou în mijlocul românilor”;

„Anca Alexandrescu şi George Simion, ședință în stradă cu românii”;

„Anca Alexandrescu, alături de românii umiliți de regim”;

„Anca Alexandrescu descinde în piețele capturate de mafie”;

„Susținere masivă pentru Anca Alexandrescu, oamenii strâng semnături”.

CNA a considerat că aceste materiale au reprezentat o formă de promovare electorală indirectă, încălcând normele de echilibru și imparțialitate impuse televiziunilor.

A doua amendă, tot de 100.000 de lei, a fost aplicată pentru difuzarea de informații false privind declarațiile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu.

În cadrul emisiunilor din 5 și 6 noiembrie 2025, posturile Realitatea Plus și România TV au titrat:

„Ionuț Moșteanu, discurs belicos la forumul NATO” și

„Moșteanu: E o chestiune de timp până vom vedea război”.

În realitate, ministrul afirmase exact contrariul, spunând în discursul original în limba engleză: „E o chestiune de timp până vom avea parte de pace. Toată lumea vrea pace.”

CNA a constatat că declarația a fost trunchiată și prezentată distorsionat, creând o percepție falsă în rândul telespectatorilor asupra mesajului oficial.

Pentru difuzarea acelorași materiale și pentru nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului și art. 82 alin. (1) din Codul audiovizual, România TV a fost sancționată cu o amendă de 50.000 de lei.

Consiliul a considerat că postul a difuzat informații false și a manipulat discursul oficial al ministrului Apărării, folosind titluri tendențioase precum:

„Ministrul Rezist: E o chestiune de timp până vom vedea război.”

În motivarea deciziei, membrii CNA au subliniat că asemenea derapaje afectează în mod direct dreptul publicului la o informare corectă și completă.

Postul Nașul TV a fost sancționat cu 50.000 de lei pentru emisiunea „Să vorbim despre tine”, difuzată pe 11 noiembrie 2025, în care a fost promovat un mesaj fals potrivit căruia „Ministrul PSD al Sănătății vrea să elimine medici din sistem”.

CNA a concluzionat că postul a încălcat art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, care impune radiodifuzorilor obligația de a informa publicul „în mod obiectiv, imparțial și cu respectarea pluralismului opiniilor”.

În aceeași ședință, CNA a decis aplicarea unor somații publice posturilor Prima Sport 1, Prima Sport 2 și Prima Sport 3.

Potrivit instituției, acestea au încălcat art. 109 alin. (7) din Codul audiovizual, care interzice difuzarea de publicitate pentru jocuri de noroc în care apar personalități publice sau influenceri, deoarece asemenea mesaje pot încuraja participarea la activități de risc.

CNA a avertizat radiodifuzorii că aceste abateri, chiar dacă nu au fost sancționate cu amendă, vor fi luate în considerare la următoarele evaluări.