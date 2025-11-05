Anca Alexandrescu s-a auto-detonat! A fost locotenent-colonel

Anca Alexandrescu, candidat AUR la Primăria Capitalei, a prezentat în anul 2020, în cadrul emisiunii sale de la Realitatea Plus, un livret militar care ar fi fost emis pe numele ei, cu gradul de locotenent-colonel. Potrivit declarațiilor sale, documentul i-ar fi fost oferit „cadou”, în 2010, chiar de către Gabriel Oprea, pe atunci ministru al Apărării.

„Am adus să arăt telespectatorilor că și eu am primit de la domnul Gabriel Oprea livretul militar, în anul 2010, când lucram la domnul Sorin Oprescu. Eram consilier”, declara atunci Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu a povestit la acea vreme că a decis să arate public livretul în contextul pregătirii unui subiect despre ofițerii avansați peste noapte de Gabriel Oprea, în cadrul emisiunii „Culisele statului paralel”.

„Am mai povestit public, că m-a invitat la el la Ministerul Apărării și m-am trezit la trei zile după ziua mea cu un plic cadou și cu o felicitare, cu acest livret militar fabricat, fabricat ca altfel nu pot să-i spun, cu o fotografie, nu știu de unde au luat-o, o copie xerox pare de undeva. Locotenent-colonel scrie pe el. Vă dați seama că nu l-am folosit niciodată, nu înțeleg de ce l-am primit. L-am și întrebat, presupun că din simpatie”, explica Anca Alexandrescu în emisiune.

Candidata la Primăria Capitalei a mai precizat pe-atunci că a primit livretul militar prin poștă și că nu a avut nicio implicare în emiterea acestuia. Ea anunțase, de asemenea, că urma să revină cu detalii suplimentare într-o ediție viitoare a emisiunii. Înregistrarea a fost publicată pe site-ul Realitatea Plus.

Prima reacție la dezvăluirea din 2020 a venit din partea deputatului PMP Robert Turcescu, care a comentat subiectul într-o postare pe Facebook. În 2014, acesta fusese protagonistul unei situații similare, după ce declarase public:

„Da, am fost lt.-colonel SUB ACOPERIRE. Public mai jos câteva dintre statele de plată, cu sumele de bani pe care le-am primit. Am ales să nu-l trădez pe bunul Dumnezeu și să fac această mărturisire publică. Refuz să fiu Iuda în fața lui Christos, chiar dacă astăzi, celor ce vor citi și vor vedea acest text poate că nu le va fi foarte clar ce se întâmplă. Rugați-vă pentru mine și cu mine să fim iertați și izbăviți. Sunt pregătit să îndur oprobiul public, îl merit, dar sper să avem parte de legi și de judecători drepți. Cu Dumnezeu înainte și va fi bine! Vă cer iertare tuturor.”

Ulterior, Turcescu a comentat ironic momentul din platoul Realitatea Plus:

„Anca Alexandrescu s-a detonat în direct la Realitatea TV: a arătat livretul militar pe care spune că l-a primit în plic de ziua ei (!) de la Gabriel Oprea în... pam-pam, anul 2010!!!! Anca Alexandrescu a fost făcută și ea locotenent-colonel din... absolvent. Cel mai mare în grad rămâne însă Bogdan Chireac, care e... colonel plin, dar n-a arătat încă livretul. Totuși, de ce i-o fi luat Ancăi Alexandrescu zece ani ca să arate acest livret?”

Comentariul său a reaprins în 2020 discuțiile despre seria de „livrete militare onorifice” acordate de Gabriel Oprea în perioada în care conducea Ministerul Apărării.