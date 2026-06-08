Ședința de luni a plenului Camerei Deputaților a adus în prim-plan o serie de dezbateri aprinse legate de modificarea ordinii de zi pentru perioada curentă. Liderul grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), Adrian-Mihai Enache, a intervenit pentru a cere prioritizarea unor inițiative legislative considerate de formațiunea sa ca având un impact major și o susținere puternică în rândul opiniei publice din România, notează Agerpres.

Solicitările formulate de reprezentantul AUR au vizat domenii cheie ale sistemului politic și administrativ, dar și măsuri economice. Printre proiectele menționate se numără reglementări stricte referitoare la creșterea transparenței în finanțarea organizațiilor neguvernamentale, modificarea sistemului electoral prin reintroducerea alegerii primarilor în două tururi de scrutin, dar și inițiative destinate sprijinirii directe a capitalului autohton și a mediului de afaceri românesc.

Un punct important a fost reprezentat de proiectul privind restructurarea Parlamentului. Deputatul a invocat susținerea publică venită chiar din partea unor lideri din tabăra adversă pentru a convinge majoritatea să voteze introducerea pe agenda de lucru a inițiativei legislative PLX 296/2023, care vizează modificarea normelor de alegere a Senatului și Camerei Deputaților.

„PLX 296/2023 - propunerea pentru modificarea art. 5 din Legea 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor - este proiectul de lege pentru care inclusiv domnul premier demis Ilie Bolojan şi-a manifestat susţinerea, aşa că aşteptăm un vot în consecinţă din partea colegilor de la PNL. Este proiectul de lege care, după atâţia ani, ar trebui să aplice referendumul votat de români cu privire la reducerea numărului de parlamentari la maxim 300”, a spus Enache.

În ciuda argumentelor prezentate de la tribuna Parlamentului, votul plenului a fost negativ, toate solicitările de modificare a ordinii de zi fiind respinse de majoritatea deputaților prezenți. Rezultatul a declanșat o reacție critică extrem de dură din partea inițiatorului, care a taxat atitudinea partidelor aflate la guvernare și le-a acuzat de inconsecvență între discursul public și acțiunile din legislativ.

După vot, deputatul AUR a declarat că „există colegi parlamentari care fac reformă doar la televizor.”

În finalul intervenției sale, liderul deputaților AUR a subliniat discrepanța dintre promisiunile electorale și votul exprimat în mod efectiv în comisii și în plen, susținând că argumentele tehnice sau constituționale sunt folosite doar ca paravan pentru a bloca măsuri de interes general și reforme structurale cerute de cetățeni.

„În principiu, dar şi în practică, ar trebui ca ceea ce susţineţi în faţa alegătorilor să faceţi şi în Parlament. Tocmai aţi votat împotriva reducerii numărului de parlamentari, a alegerii primarilor în două tururi, iar când nu vă convine ceva spuneţi 'nu putem să votăm, că este neconstituţional'. Aşa cum aţi susţinut toate măsurile Guvernului Bolojan - aţi furat de la mame, de la copii, de la pensionari, de la rezervişti, vă pitiţi după deget, credeţi că nu vă vede nimeni”, a transmis Mihai Enache.