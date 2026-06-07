Publicația britanică Financial Times atrage atenția că ascensiunea rapidă a liderului AUR, George Simion, pe fondul nemulțumirilor sociale tot mai accentuate, exercită o presiune crescândă asupra traiectoriei pro-europene a României. Într-o amplă analiză, ziarul descrie România drept „o parabolă a populismului”, scriind despre riscurile pe care le-ar putea genera o eventuală victorie a curentului suveranist.

Potrivit Financial Times, George Simion a reușit să transforme AUR într-o forță politică dominantă, partidul situându-se la aproximativ 37% în sondaje, depășind multe mișcări populiste și naționaliste din Europa. Jurnaliștii britanici susțin că Simion încearcă să își modereze discursul public pentru a se prezenta ca un viitor om de stat, dar continuă să critice ferm direcția actuală a Uniunii Europene.

„Scopul meu este să opresc Uniunea Europeană să devină o Uniune Sovietică”, declară liderul AUR, citat de Financial Times.

România rămâne una dintre cele mai reușite povești de creștere economică din cadrul extinderii UE, economia țării multiplicându-se de aproape patru ori de la începerea negocierilor de aderare. Cu toate acestea, beneficiile nu au fost distribuite echitabil.

Mircea Geoană, citat de publicație, susține că aproximativ 80% din noua bogăție creată în ultimele două decenii s-a concentrat în marile orașe, în timp ce zonele rurale și comunitățile mici au rămas în urmă.

„Există multă frustrare tăcută care poate fi mobilizată politic. Există sentimentul că nu avem un cuvânt de spus în Uniunea Europeană. Este o problemă de mândrie și demnitate”, susține Geoană.

Această nemulțumire este agravată de scandalurile recurente de corupție și de pierderea încrederii în partidele tradiționale care au guvernat după 1989. Inflația care depășește 10%, combinată cu măsurile de austeritate și consolidare fiscală, au creat un teren fertil pentru mesajul suveranist.

Președintele Nicușor Dan a recunoscut pentru Financial Times că, la preluarea mandatului, deficitul bugetar real se apropia de 10% din PIB. După măsurile adoptate, acesta a scăzut la 7,6% la finalul anului 2025.

„Suntem stabili”, afirmă Nicușor Dan, argumentând că ajustările au fost esențiale pentru menținerea încrederii investitorilor internaționali.

George Simion critică tratamentul României ca stat de rang secund în UE și susține că românii ar trebui să aibă mai multă libertate în stabilirea politicilor naționale în domenii precum finanțele, agricultura sau sănătatea. Totuși, Simion precizează clar:

„Părăsirea Uniunii Europene ar fi cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla României”.

Financial Times îl prezintă pe președintele Nicușor Dan ca un politician pragmatic, metodic și lipsit de excese retorice, un contrast puternic față de stilul direct al lui Simion. Nicușor Dan spune că partidele centriste ar fi subestimat impactul rețelelor sociale și al propagandei online:

„Abia începem să înțelegem fenomenul”.

El consideră că mainstream-ul politic nu a explicat suficient avantajele integrării europene și a folosit adesea Bruxelles-ul ca țap ispășitor pentru deciziile nepopulare.

Publicația britanică susține că România a devenit un adevărat laborator politic pentru întreaga Uniune Europeană. Dacă strategia lui Nicușor Dan bazată pe reforme și disciplină fiscală va eșua, iar AUR va ajunge la guvernare, UE ar putea avea de-a face cu „cel mai combativ membru eurosceptic de până acum”.

Financial Times concluzionează că România nu mai este doar un exemplu de succes al integrării europene, ci „o parabolă a populismului și a modului în care acesta poate fi combătut”.