Liderul AUR, George Simion, a anunțat joi că formațiunea sa nu va susține viitorul Executiv, cu câteva ore înainte ca președintele Nicușor Dan să desemneze noul premier. Declarația vine în contextul informațiilor potrivit cărora Eugen Tomac este favorit pentru a primi mandatul de formare a Guvernului.

Președintele AUR, George Simion, a transmis joi că partidul pe care îl conduce nu va acorda sprijin viitorului Guvern. Mesajul a fost publicat cu puțin timp înainte ca șeful statului să anunțe oficial numele premierului desemnat.

„La ora 18:00 va fi anunțat un guvern fără sprijin popular. E doar continuarea loviturii dată democrației… AUR nu va susține așa ceva și rămâne alături de poporul român”, a scris George Simion într-o postare pe Facebook.

Declarația liderului AUR apare în contextul în care surse politice îl indică pe Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific al președintelui, drept principal favorit pentru funcția de premier.

Potrivit informațiilor apărute pe surse, Nicușor Dan este decis să meargă înainte cu varianta Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru.

Aceleași surse susțin că președintele nu condiționează desemnarea de existența unei majorități parlamentare deja constituite.

Odată cu desemnarea premierului, începe oficial procesul de formare a noului Guvern, iar persoana desemnată va trebui să poarte negocieri cu partidele parlamentare pentru obținerea votului de învestitură.

Surse politice susțin că viitorul șef al Executivului va avea de gestionat negocieri dificile pentru construirea unei majorități stabile în Parlament. Miza nu este doar obținerea voturilor necesare învestirii Guvernului, ci și asigurarea sprijinului politic pentru adoptarea proiectelor și măsurilor care vor fi promovate ulterior.

În cazul în care negocierile nu vor produce rezultatul așteptat, nu este exclus ca președintele să îi solicite premierului desemnat să renunțe la mandat înainte de expirarea termenului prevăzut de lege.

România nu mai are de o lună un Guvern cu puteri depline, după ce Executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR pe 5 mai. De la căderea Guvernului, la Palatul Cotroceni au avut loc mai multe runde de negocieri, atât formale, cât și informale, pentru identificarea unei formule guvernamentale.

În ultimele două săptămâni, numele lui Eugen Tomac a fost vehiculat constant ca variantă preferată de președinte pentru funcția de premier, însă fără să existe deocamdată o majoritate clară care să susțină viitorul Cabinet. Surse politice susțin că Nicușor Dan va continua să participe la discuțiile privind formarea noului Executiv și după desemnarea premierului.

Potrivit acelorași informații, șeful statului intenționează să se implice în negocierile privind structura Cabinetului, împărțirea portofoliilor ministeriale, desemnarea miniștrilor și stabilirea programului de guvernare.

Anunțul privind desemnarea premierului este așteptat înaintea vizitei oficiale pe care președintele urmează să o efectueze vineri în Muntenegru, unde agenda va fi dedicată temelor de politică externă.