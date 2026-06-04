Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul

Update ora 18.00. Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Dan în funcția de prim-ministru.

Bună seara!

Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma Guvernul din poziția de prim-ministru. Este un moment important și, de aceea, consider necesar să spun câteva lucruri.

În mai 2025, românii au avut alegeri și au ieșit în număr mare la vot. În opinia mea, au votat mai mult negativ decât pozitiv, pentru că aveau două temeri. Prima era că direcția pro-occidentală a României ar putea fi pusă în discuție, iar a doua era una economică, respectiv teama unei destabilizări financiare.

La un an după acel moment, imaginea externă a României și încrederea partenerilor în țara noastră sunt mult mai bune decât erau atunci. De asemenea, situația financiară a României este mai bună. Numai că, în timpul acestui proces, au apărut tensiuni în coaliție, care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, în situația în care, pentru mulți politicieni, interesul de partid a prevalat în fața interesului național pe care ni l-am asumat cu toții.

S-a ajuns ca o parte a societății românești să pară mai interesată de modul în care se vor încheia aceste răfuieli politice decât de problemele reale ale țării. Am ajuns inclusiv în punctul în care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Eu cred că o astfel de atitudine este irațională și contravine acelui interes național pe care românii l-au definit atât de clar, într-un număr atât de mare, în mai 2025.

Cine este de vină pentru modul în care a funcționat această coaliție? Este foarte bine că am avut această dezbatere amplă, pentru că aceasta este democrația. Oamenii dezbat și își formează o opinie despre ceea ce au făcut partidele cărora le-au acordat votul.

În momentul de față, este important să privim dincolo de ceea ce s-a întâmplat până acum. Pentru că partidele nu reușesc să se înțeleagă între ele, singura soluție este un premier care nu este implicat în partidele din Parlament.

Românii își doresc reforma instituțiilor statului, digitalizare și, evident, limitarea corupției. Am ales să propun pentru funcția de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar care are experiență politică și poate discuta cu formațiunile parlamentare, pentru că este nevoie de consens.

Este un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate din partea partidelor politice. Eugen Tomac are atât independența, cât și valorile care îl definesc pentru această poziție.

„Domnule președinte, vă mulțumesc.

Este o onoare și o responsabilitate să formez viitorul Guvern al României. Primesc încrederea dumneavoastră cu gândul la toți cetățenii României. Înțeleg pe deplin contextul dificil prin care trecem.

Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere, înainte de orice, responsabilitate. Doar astfel putem oferi României direcția clară de care avem nevoie. Responsabilitatea este temelia pe care se construiește totul.

Îmi doresc să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice pro-occidentale pentru învestirea unui Guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetățenilor României.

Înțeleg mizele politice, dar știu că România are nevoie acum de proiecte duse până la capăt. De aceea, voi prezenta Parlamentului o echipă de specialiști, un Guvern tehnic, nu unul politic.

Vom menține direcția trasată de dumneavoastră, aceea a apartenenței la familia europeană, iar consolidarea relațiilor strategice cu Statele Unite și relevanța noastră în NATO vor reprezenta priorități.

Foarte importantă este și competitivitatea economică, pentru că doar aceasta poate menține bunăstarea românilor. Fondurile din PNRR și aderarea la OCDE pot fi realizate doar dacă suntem serioși și credibili ca stat.

Vă asigur, domnule președinte, că echipa pe care o voi forma va acționa cu maximă responsabilitate față de bugetul public și, evident, cetățeanul va fi așezat în centrul fiecărui efort”, a declarat Eugen Tomac în cadrul conferinței de presă.

Administrația Prezidențială a anunțat că președintele Nicușor Dan va susține joi, de la ora 18:00, o declarație de presă la Palatul Cotroceni, în cadrul căreia este așteptată desemnarea viitorului premier.

Președintele României, Nicușor Dan, urmează să anunțe joi, 4 iunie, la Palatul Cotroceni, persoana pe care o va desemna pentru funcția de premier. Decizia vine după mai multe runde de consultări cu liderii partidelor parlamentare, în contextul negocierilor pentru formarea unei majorități care să susțină viitorul Executiv.

Potrivit informațiilor apărute pe surse, favorit pentru primirea mandatului de formare a Guvernului este Eugen Tomac, europarlamentar și consilier al șefului statului.

Odată cu desemnarea premierului, începe oficial procedura de constituire a noului Executiv. Persoana desemnată va avea la dispoziție zece zile pentru negocieri cu formațiunile parlamentare și pentru obținerea votului de învestitură în Parlament.

Surse politice susțin că viitorul premier va avea de gestionat negocieri complicate pentru construirea unei majorități parlamentare stabile.

Miza nu este doar obținerea votului necesar învestirii Guvernului, ci și asigurarea unui sprijin politic suficient pentru adoptarea măsurilor și proiectelor care vor fi promovate în perioada următoare.

În cazul în care discuțiile politice nu vor conduce la un acord, nu este exclus ca președintele să îi solicite premierului desemnat să renunțe la mandat înainte de expirarea termenului prevăzut de lege.

Chiar și după desemnarea premierului, Nicușor Dan este așteptat să rămână implicat în negocierile privind viitoarea formulă guvernamentală.

Conform surselor politice, șeful statului intenționează să participe direct la discuțiile referitoare la structura Cabinetului, repartizarea portofoliilor, desemnarea miniștrilor și definitivarea programului de guvernare.

Anunțul privind premierul desemnat este așteptat înaintea vizitei oficiale pe care președintele urmează să o efectueze vineri în Muntenegru, unde va participa la întâlniri axate pe teme de politică externă.

În privința majorității parlamentare necesare pentru învestirea Guvernului, până în prezent nici PNL și nici USR nu și-au modificat poziția și nu susțin un Executiv care ar include persoane promovate de PSD.

În cursul dimineții, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderul UDMR, Kelemen Hunor. În zilele precedente, șeful statului a avut discuții și cu liderii PSD, PNL și USR despre desemnarea unui nou premier și posibilitatea formării unei majorități parlamentare.

Potrivit surselor politice, PSD nu susține varianta unui guvern de tehnocrați care să includă și actuali miniștri ai USR. Social-democrații urmează să decidă dacă vor acorda sprijin viitorului Executiv după prezentarea programului de guvernare și a echipei propuse de premierul desemnat.

Pe de altă parte, fostul premier Ludovic Orban a declarat joi, la Digi24, că o eventuală desemnare a lui Eugen Tomac nu ar beneficia de susținerea unei majorități parlamentare. Acesta l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan că prelungește criza politică și a afirmat că Tomac ar deveni un „premier-marionetă al PSD”. Totodată, Orban l-a catalogat pe șeful statului drept „cacealmist” și a susținut că acesta încearcă să îl „protejeze pe Grindeanu” de asumarea guvernării.