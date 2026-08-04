UEFA a delegat cinci brigăzi de arbitri din România la partide din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, Ligii Europa și Conference League. Meciurile sunt programate în perioada 6–13 august, iar printre oficialii desemnați se numără Istvan Kovacs, Horațiu Feșnic, Marian Barbu, Rareș Vidican și Szabolcs Kovacs.

Istvan Kovacs a fost delegat la partida retur dintre Bodo/Glimt și Union Saint-Gilloise, programată pe 11 august. La formația belgiană evoluează și internaționalul român Darius Olaru.

Brigada sa va fi completată de arbitrii asistenți Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce Horațiu Feșnic va fi al patrulea oficial.

Istvan Kovacs rămâne singurul arbitru care a condus finale în toate cele trei competiții intercluburi organizate de UEFA: Liga Campionilor, Liga Europa și Conference League.

Horațiu Feșnic va conduce, pe 6 august, meciul tur dintre Hradec Kralove și Beșiktaș Istanbul. Acesta va fi ajutat de arbitrii asistenți Alexandru Cerei și Alexandru Vodă, iar Florin Andrei va fi al patrulea oficial. În camera VAR vor oficia Ovidiu Hațegan și Iulian Dima.

Tot pe 6 august, Marian Barbu va arbitra confruntarea dintre Benfica Lisabona și Hearts. Din brigadă vor face parte Mircea Grigoriu și Imre Bucși, în timp ce Radu Petrescu va fi arbitru de rezervă. Cătălin Popa și Marcel Bîrsan vor asigura arbitrajul video.

Rareș Vidican va arbitra partida tur dintre Bohemians și Midtjylland, programată pe 6 august. Asistenții săi vor fi Alexandru Corb și Marius Badea, iar Szabolcs Kovacs va îndeplini rolul de al patrulea oficial. În camera VAR vor fi Sorin Costreie și Cristina Trandafir.

O altă brigadă din România va conduce și returul dintre Dinamo Minsk și Sporting Braga, programat pe 13 august.

La centru se va afla Szabolcs Kovacs, ajutat de Florin Badea și Adrian Vornicu. Rareș Vidican va fi al patrulea oficial, iar arbitrajul VAR va fi asigurat de Cătălin Popa și Marcel Bîrsan.