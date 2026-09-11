De ce ar putea AUR să voteze un guvern PSD

Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu exclude o guvernare PSD-AUR până la alegerile din 2028, dar consideră posibil ca parlamentarii AUR să voteze un eventual guvern condus de Sorin Grindeanu.

„Nu va exista acum o guvernare, cel puțin în acești ani care au mai rămas până în 2028, nu cred că va exista vreo guvernare PSD-AUR”, a declarat Vasile Dîncu.

În ceea ce privește colaborarea dintre cele două partide pentru anumite proiecte legislative, europarlamentarul PSD a explicat că voturile comune nu înseamnă existența unei majorități de guvernare.

„Este o formă prin care se arată într-un fel sau altul că se pot face majorități în Parlament, care nu sunt majorități de guvernare. Că noi nu vrem AUR la guvernare. Asta este marea linie roșie trasă de toate partidele din România față de AUR”, a precizat Dîncu.

Europarlamentarul consideră că România ar fi putut avea deja un guvern dacă președintele Nicușor Dan ar fi acceptat un executiv PSD care să treacă de Parlament cu voturile AUR. „Probabil că am fi avut un guvern până acum”, a declarat Dîncu.

El a explicat însă de ce consideră că AUR nu poate fi adus la guvernare în acest moment.

„Nu poți să duci AUR la guvernare în momentul ăsta, pentru că încă ei au niște probleme legate de propriile declarații, de propriul program politic. Ar trebui să arate câteva lucruri care îi diferențiază de, să zicem, zona democratică”, a mai spus europarlamentarul.

Declarațiile vin după ce unii lideri ai AUR au spus că vor să înceapă negocierile cu PSD pentru susținerea unui guvern, în timp ce alți lideri ai formațiunii au negat acest lucru.

Întrebat ce așteaptă PSD de la AUR, Dîncu a făcut referire la oferta politică adoptată de social-democrați la Sinaia și a precizat că aceasta nu a fost concepută ca o înțelegere între partide.

„PSD a făcut la Sinaia o ofertă adresată cadrului politic. Nu prea am văzut că s-a chinuit cineva să spună ce erau acele 10 priorități. A propus un program pe care pot să-l voteze și alți membri din alte partide, inclusiv membrii PNL din Parlament sau USR, să zicem, dacă exagerăm foarte tare, pe baza unor priorități. Nu pe baza partidelor, nu pe baza oamenilor, ci pe ceea ce ar trebui făcut”, a explicat Dîncu.

În cazul în care Nicușor Dan îl va nominaliza pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, europarlamentarul PSD consideră că poate fi găsită o majoritate parlamentară.

„În cazul în care președintele îl nominalizează pe Sorin Grindeanu, atunci vom găsi o majoritate. Și ar putea să fie și, probabil, voturi de la AUR, nu într-o manieră neapărat organizată, dar ar putea să fie voturi. Așa văd eu de la Bruxelles, n-am negociat niciodată cu AUR și nu știu exact situația”, a precizat el.

Întrebat de ce parlamentarii AUR ar susține un guvern PSD, în condițiile în care formațiunea cere alegeri anticipate, Dîncu a explicat că nu există certitudinea că se va ajunge la anticipate.

„Pentru că nu e sigur că se ajunge la anticipate. Și pentru că un parlamentar care are o cunoaștere a socialului știe că, până la urmă, toată lumea pierde dintr-o criză. Într-o criză se pierde încrederea în toți politicienii, încrederea în parlamentari, în partide”, a declarat europarlamentarul, la un post TV.

Dîncu a indicat și un posibil calcul politic al AUR: parlamentarii formațiunii ar putea considera că intrarea PSD la guvernare i-ar slăbi pe social-democrați și ar consolida AUR în opoziție.

„Ar putea să aibă chiar ideea că îi împing pe PSD la guvernare, PSD pierde și mai mult fiind la guvernare, că la început asta s-a spus, că îi lăsăm pe PSD să conducă, spunea și Bolojan la început. Și asta îi consolidează pe ei în opoziție. Și asta poate fi un motiv pentru un parlamentar AUR să voteze acest lucru”, a mai declarat Dîncu.