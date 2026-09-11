Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, vineri, că tandemul PSD-AUR ar putea ajunge la putere, apreciind că liberalii, prin Ilie Bolojan, favorizează această evoluție. Băsescu a comentat ultimul sondaj de opinie și a criticat partidele tradiționale, despre care a spus că nu își fac treaba și că nu mai reușesc să convingă electoratul.

Traian Băsescu a mai spus că rezultatele ultimului sondaj de opinie trebuie privite cu îngrijorare:

„Mă uit la cele două partide și văd, cel puțin PNL-ul, care a crezut că l-a găsit pe Mesia să-i facă mari, are o scădere consistentă față de sondajul din primăvară, consolidarea AUR și asta înseamnă că partidele tradiționale chiar nu-și fac treaba. Pur și simplu, suntem la situația la care cetățenii nu sunt păcăliți.

Îi vedeți că toată ziua ies și debitează discursurile inepte, crezând că îi păcălesc pe români. Vine Grindeanu și spune cât de mult bine vrea să facă PSD-ul, dar nu-l lasă liberali, vine Bolojan cu inepțiile lui cu partide armistițiu, cu termeni adesea absolut neconstituționali. Oamenii ăștia nici măcar nu au vocabularul constituțional. Pur și simplu, inventează termeni constituționali, după mintea lor”.

Întrebat dacă PSD și AUR ar putea ajunge să formeze împreună o majoritate, Traian Băsescu a spus că o asemenea variantă este posibilă.

„Eu cred că tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere, cu atât mai mult cu cât liberalii, prin Bolojan, chiar favorizează acest lucru și nu se lasă mai prejos nici domnul președinte, care nu desemnează un premier”, a afirmat Traian Băsescu.

AUR conduce în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, cu un avans de aproximativ 20 de procente față de următoarele două clasate, PSD și PNL, care își dispută îndeaproape a doua poziție.

Datele provin din ultima ediție a Barometrului INSCOP Research, realizat în perioada 1-7 septembrie 2026.