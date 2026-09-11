Fostul președinte Traian Băsescu consideră că alegerile anticipate reprezintă un scenariu fezabil pentru ieșirea din blocajul politic, în condițiile în care această procedură este prevăzută de Constituție. El a spus că anticipatele ar putea reprezenta o cale de a îndrepta ceea ce a numit „erorile” de la alegerile din 2024.

Traian Băsescu a vorbit, vineri, și despre blocajul privind numirea Guvernului, afirmând că situația îl face să se întrebe dacă oamenii politici nu acționează deliberat pentru a sabota găsirea unei soluții.

Întrebat despre scenariul alegerilor anticipate, Traian Băsescu a spus că acesta este posibil și că nu ar trebui respins doar pentru că România nu a mai trecut printr-un astfel de exercițiu democratic.

„Categoric da. Dacă n-am făcut niciodată acest exercițiu democratic, nu trebuie să respingem să-l facem, pentru că este în Constituție și este un drum prin care putem îndrepta toate erorile de la alegerile catastrofale ale anului 2024”, a afirmat fostul președinte.

În ceea ce privește posibilitatea suspendării președintelui, Traian Băsescu a spus că o asemenea variantă ar fi, în opinia sa, lipsită de seriozitate. „Mi se pare o copilărie să te joci de-a președintele”, a afirmat el.

Fostul președinte a criticat scenariul în care șeful statului ar fi suspendat și ulterior repus în funcție.

„Azi e președinte, mâine îl suspendăm și poimâine îl punem la loc. Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total, să batjocorim democrația dincolo de orice limită. Am făcut-o prin anularea alegerilor prezidențiale și, într-un altfel de scenariu, am mai batjocori încă o dată sistemul democratic din România. Exclud o astfel de posibilitate, să facem cu președintele un hopa mitică, azi îl suspend, mâine îl pun la loc”, a mai afirmat el.

Traian Băsescu a criticat și lipsa unei soluții în ceea ce privește formarea Guvernului, afirmând că situația a ajuns într-un punct în care este legitimă întrebarea dacă blocajul este deliberat.

„Aici ajungem, și rog să fiu scuzat pentru aprecierea pe care o să o fac, la momentul la care să ne întrebăm dacă nu cumva oamenii politici sunt conștienți de ce fac și fac deliberat sabotajul. Pentru că eu nu mai am altă explicație”, a declarat fostul președinte.

El i-a nominalizat pe Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan și pe președintele României, afirmând că nu poate considera că aceștia acționează fără să fie conștienți de consecințele deciziilor lor.

„Nu poți să spui că Grindeanu este inconștient. Nu poți să spui că Bolojan e inconștient, nu poți să spui că președintele este inconștient. Dar atunci ce sunt, răuvoitori? Este inadmisibil să nu găsești o soluție și să ții niște așa-numite linii roșii care scufundă țara. Niciun politician occidental nu trage linii roșii în scopul scufundării țării”, a declarat Traian Băsescu.