Social-democrații nu se tem de alegerile anticipate, însă consideră că declanșarea unui astfel de scenariu ar putea avea consecințe importante pentru România. Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, a vorbit despre posibilitatea organizării alegerilor anticipate, în contextul negocierilor pentru formarea unei noi majorități parlamentare.

Social-democratul susține că formațiunea este pregătită inclusiv pentru această variantă, dar atrage atenția asupra costurilor pe care țara le-ar putea suporta dacă actuala criză politică se adâncește.

„Nu ne e frică, atenţionăm că lucrurile vor degenera mult şi România va plăti nişte costuri, ca ţară”, a afirmat Claudiu Manda.

Social-democratul consideră că actualul context politic necesită responsabilitate din partea parlamentarilor și a partidelor care pot contribui la formarea unei majorități.

În ceea ce privește negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare, Claudiu Manda a indicat UDMR drept una dintre formațiunile de la care PSD se așteaptă la o abordare pragmatică.

„Dacă aşteptăm responsabilitate, mai degrabă o aşteptăm de la UDMR, decât din partea celor de la USR, spre exemplu, şi cred că pot să existe voturi, nu ca partide politice, şi din PNL, şi din USR, şi poate şi din alte partide politice, pentru că colegii parlamentari pot să gândească că e un moment în care să depăşim”, a spus Manda.

Din perspectiva sa, UDMR are o abordare diferită față de PNL și USR.

„UDMR-ul mi s-a părut, aşa l-am văzut când eram în Senat şi cum dialogam (…) ei nu gândesc emoţional, ci gândesc raţional. Ei sunt totuşi constructivi, nu destructivi. Adică, într-un moment în care ar fi nevoie de responsabilitate, te poţi aştepta la responsabilitate din partea lor să voteze un guvern sau să voteze un program de guvernare”, a declarat secretarul general al PSD.

În același timp, social-democrații transmit că nu condiționează formarea unei majorități de păstrarea unei anumite persoane în funcția de prim-ministru.

„PSD-ul nu s-a cramponat nici măcar de numele de prim-ministru”, a precizat Claudiu Manda.

Secretarul general al PSD a explicat că partidul ar putea accepta o altă nominalizare, dacă există disponibilitate pentru construirea unei majorități în jurul formațiunii.

„Noi spunem că dacă există o disponibilitate să construiască o majoritate în jurul PSD şi am putea să existe o nominalizare de prim-ministru alta decât Sorin Grindeanu, nu ne opunem, nici nu spunem da la orice nume, dar nu ne opunem”, a spus secretarul general al PSD.

Declarațiile lui Claudiu Manda vin într-un moment în care negocierile politice pentru formarea unei majorități parlamentare continuă, iar varianta alegerilor anticipate rămâne una dintre posibilitățile discutate.