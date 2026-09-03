Disputa politică de la București și conflictul privind funcțiile din Parlament au fost analizate de Dan Andronic, Doina Gradea, Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră prin prisma unei mize considerate mult mai importante: fondurile europene și impactul pe care pierderea acestora l-ar putea avea asupra economiei României. În podcastul EVZ, cei patru au discutat despre tensiunile politice dintre PNL și USR, despre disputele legate de funcțiile din Parlament și despre fondurile alocate României prin PNRR.

Bogdan Comaroni l-a întrebat pe Dan Andronic dacă situația politică ar putea duce la alegeri anticipate.

„Ce zici dacă după chestia cu scrisoarea asta se forțează niște anticipate de rămâne cu Bolojan până la anul?”, a întrebat Comaroni.

Potrivit jurnalistului, un astfel de scenariu ar avea consecințe grave asupra economiei.

„Eu îți spun un singur lucru, să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Pentru că în momentul ăla nu mai avem economie”, a fost răspunsul lui Dan Andronic.

Jurnalistul a insistat că disputele politice nu trebuie desprinse de problemele economice cu care se confruntă țara.

„Noi discutăm de politică, dar uităm că mergem în stradă, mergem în stradă, muncim, câștigăm niște bani și trebuie să plătim o energie din ce în ce mai scumpă”, a spus Dan Andronic.

Andronic a atras atenția asupra încheierii perioadei în care România a beneficiat de fondurile PNRR și asupra proiectelor care trebuie finalizate.

„S-a terminat cu PNRR-ul, haideți să vedem de unde o să scoată ăștia bani pentru terminarea proiectelor de infrastructură, că ne trezim că rămânem cu bucăți de autostradă ca la muzeu”, a afirmat el.

Doina Gradea a completat analiza, atrăgând atenția asupra riscului ca instabilitatea politică și economică să afecteze și investițiile.

„Și pleacă și acei investitori pe care îi mai avem”, a spus Gradea.

Dan Andronic a explicat de ce consideră că mediul de afaceri este extrem de sensibil la instabilitate.

„Investitorii pleacă pentru că nu mai ai atractivitate și banul, eu să știi, este cel mai fricos animal. Îi faci bau, a fugit imediat sau fuge dinainte să faci bau”, a afirmat jurnalistul.

Andronic a descris o situație în care problemele politice s-ar putea răsfrânge direct asupra economiei, făcând România mai puțin atractivă pentru investitori.

„În așa fel încât vom ajunge nu în situația Greciei, că aia s-ar putea să fie o situație bună când a intrat Grecia în incapacitate de plată. Să fim dați exemplu și ca Ungaria, pentru că asta s-a încercat, un sistem iliberal, deci o democrație nefuncțională, care într-adevăr e, dar din alte motive decât zice ea de la Bruxelles, și cu o economie la pământ”, a spus Andronic.

El a continuat cu un avertisment privind consecințele pe termen lung.

„În momentul ăla vom fi în situația în care stă pe cine poate sau suntem prea bătrâni ca să mai mergem în altă parte”, a afirmat jurnalistul.

Octavian Hoandră ironizează discuțiile despre banii pentru consultanță

În aceeași discuție, Octavian Hoandră a adus în discuție banii destinați consultanței și a făcut o observație ironică privind modul în care sunt cheltuite fondurile.

„Problema mea este dacă vin banii de consultanță. Pe mine mă neliniștește, dacă banii ăia trecuți de Ghinea la consultanță mai vin, sunt foarte îngrijorat”, a spus Hoandră.

Dan Andronic i-a răspuns:

„Sunt singurii care vin siguri, pentru că se face, nu se face proiectul, consultanța rămâne”, a arătat jurnalistul EVZ.

Doina Gradea a susținut că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline și că președintele Nicușor Dan trebuie să ia o decizie.

„Cred că trebuie un guvern cât mai repede. Nicușor Dan trebuie să hotărască odată că nu el face majorități, el doar desemnează un premier. Am înțeles că e teamă de anticipate, dar cred că nu mai e timp. Adică trebuie să desemneze un prim-ministru dintre variantele pe care le are, pe care le discută, pentru că altfel e cel mai grav lucru dacă nu avem un guvern în funcție, nu interimar, în următoarele săptămâni și cred că ar trebui să se grăbească la modul azi, mâine, să-l desemneze”, a afirmat Doina Gradea.

Discuția s-a întors apoi la Ilie Bolojan și la viitorul PNL. Doina Gradea a afirmat că situația politică ar putea avea consecințe asupra imaginii lui Bolojan, în timp ce Dan Andronic a avut o altă perspectivă.

„Chiar și cu Bolojan compromis, mai ales după ce s-a întâmplat cu scrisoarea asta, cu telefonul ăsta, e compromis total și cred că va scădea puternic mai mult în sondaje”, a spus Gradea.

Da. Andronic a adăugat că Bolojan ar putea continua să reprezinte o zonă importantă a electoratului.

„Eu nu cred că lucrurile astea se vor întâmpla, pentru că știți ce se întâmplă? Întotdeauna fiecare își caută zona de confort. Deci Bolojan va rămâne acel lider de care USR-ul, aripa asta progresistă din societatea românească are nevoie”, a afirmat Dan Andronic.

El a mers mai departe și a anticipat o apropiere între PNL și USR.

„Bolojan va rămâne speranța progresismului românesc și eu cred că se va ajunge, în cel mai modest caz, la o alianță PNL-USR, în cel mai dur scenariu, la o fuziune și o să vedeți că la alegeri rezultatele vor fi similar”, a spus Andronic.

La finalul emisiunii, Bogdan Comaroni a declarat că este profund pesimist în privința capacității clasei politice românești de a se reforma.

„Eu sunt foarte pesimist, adică eu sunt în momentul în care spun că ce se întâmplă în România din punct de vedere politic nu mai poate fi salvat, eu nu mai văd o soluție, nu mai văd că ajungem într-un moment în care avem forța noi din interior să resetăm și să ne așezăm noi politica. Atât vânzători am avut în politică, cum ai zis tu, nu ne simțiți ce vrei tu despre ei, oribil, încât au vândut nu numai tot ceea ce se putea vinde din punct de vedere al economiei, subsolului, bogățiilor, dar au vândut toată națiunea, au vândut suveranitatea, au vândut tot, tot România”, a afirmat acesta.