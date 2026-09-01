Câți bani rămân României din PNRR. Estimările prezentate de Dragoș Pîslaru

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat marți că rata preliminară de absorbție a PNRR este estimată la 92,97% din anvelopa totală de 20,10 miliarde de euro. Calculul include atât granturile, cât și împrumuturile, însă procentul final poate crește sau scădea după verificările și validarea Comisiei Europene.

Pe componenta de granturi, România ar urma să încaseze aproximativ 11 miliarde de euro din totalul de 13,56 miliarde de euro.

Dragoș Pîslaru a explicat că rata estimată de absorbție pentru granturi este de 90,58%, după includerea sumelor aferente Cererii de plată 3, salarizării și decarbonizării.

„În acest moment, cumulând cei 450-460 de milioane de euro pe grant din Cererea de plată 3, la care am făcut referire, cu suma de circa 870 de milioane de euro care sunt salarizare plus decarbonizare, ajungem la circa 1.277 miliarde de euro, care s-ar scădea din cele 13,56. Deci, cumva, ca să fie lucrurile foarte clare, discutăm de circa 11 miliarde din 13.6 pe care le luăm. De aici este 90.58%, dacă vrem să fim foarte exacți”, a declarat Pîslaru, marți, în cadrul conferinței de presă dedicate bilanțului PNRR.

În cazul împrumuturilor, ministrul interimar a estimat o rată de absorbție mai mare, de 97,57%. Calculul include aproximativ 158 de milioane de euro provenite din Cererile de plată 2 și 3, dar și sumele aferente Cererii de plată 6.

„Pe partea de împrumut, după cum v-am spus, aici avem mai degrabă niște sume care vin din acea diferență de costuri pe recepții parțiale, elemente esențiale, și discutăm de circa 158 milioane de euro, Cererea de plată 2, 3, plus ce avem din 6, ceea ce ar însemna o absorbție de 97.57”, a spus ministrul interimar.

Prin cumularea celor două componente de finanțare, rata preliminară de absorbție a României ajunge la 92,97% din valoarea totală definitivă a PNRR.

„Pe structura actuală definitivă a PNRR, dacă adaugi cele două componente, îți dă în total 92.97%, deci aproape 93% din PNRR de 20.10 miliarde, cum avem în acest moment”, a subliniat Pîslaru.

Procentul prezentat nu este însă unul definitiv.

Dragoș Pîslaru a spus că datele sunt preliminare și că urmează noi raportări din partea ministerelor.

În plus, cifrele vor fi verificate împreună cu reprezentanții Comisiei Europene, iar valoarea finală poate fi ajustată în ambele sensuri.

„Suntem pe date preliminare, urmează să primim raportările. Evident, există posibilitatea ca aceste sume să varieze în plus sau în minus. evident ele vor fluctua în funcție de raportările pe care le primim de la ministere și mai ales și aici e foarte important de munca pe care o vom duce împreună cu Comisia Europeană pentru a valida, a face eșantionare, a verifica toate lucrurile pe care le avem de dovedit”, a conchis ministrul.